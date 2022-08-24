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內政部長徐國勇表揚資深績優村里長民政人員 306人獲獎

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
內政部在高雄市文化中心舉行「111年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員」表揚大會，全國306人獲表揚。記者徐如宜／攝影
內政部在高雄市文化中心舉行「111年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員」表揚大會，全國306人獲表揚。記者徐如宜／攝影

內政部今天在高雄市文化中心，舉行「111年資深績優村里長、地方民意代表及民政人員」表揚大會，全國306人獲表揚，其中6人服務滿40年，獲頒二等內政專業獎章。高雄市六龜區中興里長王茗洋積極推動生態保育，協助復育紫斑蝶與高身鯝魚，獲頒特優里長。

今年獲獎306人，包括6人服務滿40年獲頒二等內政專業獎章，15人服務滿30年獲頒三等內政專業獎章，特優村里長121人，績優民政人員164人。

內政部長徐國勇表示，村里長、基層民代和民政人員站在第一線服務，工作雖然很繁瑣，卻是奠定所有行政工作的基礎，不少村里長服務年資超過40年，真的不簡單。這兩年疫情，村里長和民政人員堅守崗位不喊苦，他代表內政部向大家致謝。

陳其邁表示，基層村里長非常辛苦，台灣防疫做的好，村里長居功厥偉。平常也要負責很多像老人共餐或者是居家照護、日照，甚至有一些公托、公幼，里長可說是全世界最難做的工作，比市長還辛苦，感謝大家為社區、為民眾的付出。

台南市七股區溪南里長黃榮輝爭取里內排水防汛建設，完成改善里內近8成農水路，保障里民、農漁民用路安全。桃園市中壢區興南里長葉青旺投入義消工作，服務40多年，參與搶救空難、火災。

高雄市六龜區中興里長王茗洋積極推動生態保育，協助復育紫斑蝶和高身鯝魚，平日熱心服務里民，里民有事都跑第一。雲林虎尾鎮里長鐘大焜在里內組成「水患自主防汛隊」，吸引各界來觀摩學習。

內政部長徐國勇（左）頒獎給資深績優村里長、地方民意代表及民政人員。記者徐如宜／攝影
內政部長徐國勇（左）頒獎給資深績優村里長、地方民意代表及民政人員。記者徐如宜／攝影
內政部長徐國勇（左）頒獎給資深績優村里長、地方民意代表及民政人員。記者徐如宜／攝影
內政部長徐國勇（左）頒獎給資深績優村里長、地方民意代表及民政人員。記者徐如宜／攝影
內政部長徐國勇（左）頒獎給資深績優村里長、地方民意代表及民政人員。記者徐如宜／攝影
內政部長徐國勇（左）頒獎給資深績優村里長、地方民意代表及民政人員。記者徐如宜／攝影

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