枋寮光電廠挨批種電毀文資 廠商砸億創文資綠能共融

生利能源公司前年在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，施工時發現有日治時期「石頭營」軍事遺跡，一度引發「種電毀文資」地方抗爭，縣文資審議委員會事後以遺構不符合提報古蹟審查基準，不列冊追蹤，生利順勢與屏東大學合作展開保存與活化計畫，投入上億元經費，並在5日併網送電，成為全台首座併網送電的「文資綠能園區」。

生利能源枋寮鄉新開村太陽能光電廠前年9月施工時，地方文史工作者以損及二戰日軍為抵禦美軍登陸的軍事要塞文化資產，和棲息坑道內的台灣稀有物種扁鼻蝠黃金蝙蝠群，訴求全面停工，也是台灣首個遭遇文化資產議題的光電場開發案；縣府事後請文史工作者提報古蹟文資登錄審查程序，去年5月認定不符合提報古蹟審查基準，不列冊追蹤。

生利能源代表張淑雯說，為保存並活化園區的歷史遺構，包括工程繞道及園區建置等規畫，至今投入上億元，並於去年7月主動對屏東縣文資所提報區內歷史遺構為「歷史建築」文資身分，「文資綠能展示空間」也將於今年底開幕，期盼文資審議結果的出爐，讓生利能對後續保存活化有更多作為，實現綠能發展及文化資產共存共融的成果。

對於之前砍樹種電質疑，她說，生利保育園區內生態環境，建置規畫時期便已採低密度生態友善開發方式，去年種下逾2500棵樹苗，包括相思樹、光臘樹與茄冬樹等原生樹種，在園區併網送電的同時，區內已綠意盎然，另外刺竹為碉堡周邊重要地景一部份，先前因暫時移除的刺竹已於完成覆土及移植，可還原天然防禦樣貌，並規畫系列觀光小旅行，將碉堡納入導覽路線，帶動枋寮觀光活動，活絡地方經濟。