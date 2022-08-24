內政部表揚績優村里長與民政人員 306人獲獎
內政部今天在高雄舉行「111年資深績優村里長、地方民意代表及績優民政人員」表揚大會，共306人獲表揚，其中6人服務滿40年，獲頒二等內政專業獎章。
內政部今天上午在高雄市立文化中心舉行「111年資深績優村里長、地方民意代表及績優民政人員」表揚大會，內政部長徐國勇和高雄市長陳其邁等人出席。
徐國勇致詞表示，民政業務很繁瑣，但卻是奠定台灣所有行政工作的基礎，村里長、基層民代和民政人員站在第一線服務，從地方建設、社區營造、衛生環保、長照日照及社福等政策，辛苦跟國家一起完成，他要代表內政部向大家致謝。
徐國勇說，很多村里長服務年資超過40年，真的不簡單，很多人還從事環保、社福工作，或擔任義消、義警、民防及參與社會公益社團等，付出很多貢獻。
陳其邁表示，基層里長、公務員等第一線人員非常辛苦，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，協助照顧居家檢疫、隔離者，或發放施打疫苗通知書等，平常還推動老人共餐、日照等社福工作，可說是全世界最難做的工作。
內政部表示，今年有306人獲表揚，包括6人服務滿40年獲頒二等內政專業獎章，15人服務滿30年獲頒三等內政專業獎章，特優村里長121人、績優民政人員164人。
台南市七股區溪南里長黃榮輝爭取里內排水防汛建設，完成改善里內近8成農水路，保障里民、農漁民用路安全。高雄市六龜區中興里長王茗洋積極從事生態保育工作，協助復育紫斑蝶等，獲頒特優村里長。
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