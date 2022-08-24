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石化業裝LDS監測系統兩年僅增4條 林于凱：太慢了！

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員林于凱今質詢關注石化管線裝設LDS系統進度。記者林巧璉／攝影
高雄市議員林于凱今質詢關注石化管線裝設LDS系統進度。記者林巧璉／攝影

石化管線加裝LDS即時洩漏定位監測系統，可即時確認氣體洩露點位，加速應變。高雄市議員林于凱今指出，2020年高雄已有10條管線裝有LDS系統，但過了兩年僅增4條，質疑速度太慢。經發局表示，目前所有管線都裝有對看系統，也會督促廠商加快LDS布建。

林于凱表示，高雄是全台地下管線最密集的城市，近來高雄軌道系統齊發，有多條捷運路線動工，管線安全不容忽視。據統計，高雄目前有列管的工業管線共71條，2020年時已有10條裝設LDS監測系統，但過了兩年，現在只增加4條。多數管線仍無此系統，難保各式公共建設開挖時誤挖管線，無法即時監測，危害全市安全。

110年有14件管線洩漏事件是因施工物損管線，包括2021年自來水公司施工不慎挖到瓦斯管線、2022年2月KTV停車場施工誤挖瓦斯管線、以及3月中油包商也誤挖瓦斯管線。林于凱指出，高雄長期承受國家發展、重工業等汙染等不可承受之重，經發局應積極爭取中央預算，讓中央補助高雄全面裝設LDS系統。

經發局展廖泰翔回應，目前所有管線皆裝有「對看系統」，某種程度也可了解氣體是否有洩漏，LDS系統也會督促業者盡速架設。液態管線一定要有LDS系統，而氣態管線則是鼓勵，應氣態管線監測會有落差，有誤報風險，目前也與業者、工研院專家學者討論如何精進。

林于凱也說，目前有使用中的工業管線有60條，目前有53條管線有IP檢測（可經由自管內通行檢測器掌握管線狀況，提早知道管線狀況，有預防功能），扣除不適合做IP檢測的管線外，還有2條未做，應快速檢測確保管線現況。

議員 中油 捷運

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