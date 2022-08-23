中山大學仁武校區疑有遺址 文化局：再行考古試掘監看

中山大學為設置醫學教育基地籌設仁武校區，已完成24公頃整地作業，文史圑體反映校區施工範圍可能有疑似史前文化遺址。高雄市文化局表示，已協調中山大學在既有環評考古調查外，再委託專業考古機構執行考古試掘及監看，並於基地南側滯洪池範圍進行標本採集及研究，以兼顧開發與文資保存。

中山大學表示，仁武校區位於高雄市仁武區西營區舊址，是作為醫學教育基地，108至110年已編列5千萬元完成「仁武校區整地計畫」，全區面積24公頃。今年7月18日獲教育部通過成立醫學院，未來有高雄榮總、高雄長庚、奇美3家醫學中心作為教學醫院，並將與部立旗山醫院、衛福部澎湖醫院、花東高屏澎等不同偏鄉醫療院所服務合作。仁武校區首棟醫學教學大樓工程原預計9月中旬後動工，惟慎重考量可能有疑似史前文化遺址，待工程前的試掘結果完成後，再進場施工。

文史圑體關心仁武校區有疑似史前文化遺址。中山大學表示，103年4月委託台灣史前文化博物館副研究員李坤修，就仁武校區基地及周邊500公尺範圍，進行文獻資料判讀及實地調查，在基地內並未發現任何經登錄或未登錄文化資產，但於基地外南側與西側有發現史前陶片遺留。有關基地外陶片與史前遺址的存在，推測由於分布地點為現代開發區域，陶片可能是客土而來之二次堆積，而非原始堆積；陶片可能為原始堆積表層暴露而出。

文史工作者楊吉壽指出，中山大學103年的研究是舊資料，現在已有新佐證，發現的陶片並非是客土的堆積，文史團體一直想找出考古斷層面，希望能切實執行考古試掘及監看。