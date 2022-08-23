快訊

聯合新聞網啟事

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山大學仁武校區疑有遺址 文化局：再行考古試掘監看

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學為設置醫學教育基地籌設仁武校區，已完成24公頃整地作業。圖／高雄市文化局提供
中山大學為設置醫學教育基地籌設仁武校區，已完成24公頃整地作業。圖／高雄市文化局提供

中山大學為設置醫學教育基地籌設仁武校區，已完成24公頃整地作業，文史圑體反映校區施工範圍可能有疑似史前文化遺址。高雄市文化局表示，已協調中山大學在既有環評考古調查外，再委託專業考古機構執行考古試掘及監看，並於基地南側滯洪池範圍進行標本採集及研究，以兼顧開發與文資保存。

中山大學表示，仁武校區位於高雄市仁武區西營區舊址，是作為醫學教育基地，108至110年已編列5千萬元完成「仁武校區整地計畫」，全區面積24公頃。今年7月18日獲教育部通過成立醫學院，未來有高雄榮總、高雄長庚、奇美3家醫學中心作為教學醫院，並將與部立旗山醫院、衛福部澎湖醫院、花東高屏澎等不同偏鄉醫療院所服務合作。仁武校區首棟醫學教學大樓工程原預計9月中旬後動工，惟慎重考量可能有疑似史前文化遺址，待工程前的試掘結果完成後，再進場施工。

文史圑體關心仁武校區有疑似史前文化遺址。中山大學表示，103年4月委託台灣史前文化博物館副研究員李坤修，就仁武校區基地及周邊500公尺範圍，進行文獻資料判讀及實地調查，在基地內並未發現任何經登錄或未登錄文化資產，但於基地外南側與西側有發現史前陶片遺留。有關基地外陶片與史前遺址的存在，推測由於分布地點為現代開發區域，陶片可能是客土而來之二次堆積，而非原始堆積；陶片可能為原始堆積表層暴露而出。

文史工作者楊吉壽指出，中山大學103年的研究是舊資料，現在已有新佐證，發現的陶片並非是客土的堆積，文史團體一直想找出考古斷層面，希望能切實執行考古試掘及監看。

高雄市文化局表示，已協調中山大學採更謹慎方式辦理，除既有環評調查外，再另行委託專業考古機構進行工程前試掘及後續監看。開發中如有發現具保存價值的建物、古物或疑似遺址時，應立刻通報文化局。中山大學表示，學校很重視文資保存，將依文化資產保存法相關規定辦理。

文史工作者在中山大學仁武校區基地表土，發現一些疑似史前破碎陶片及食具碎片。楊吉壽／提供
文史工作者在中山大學仁武校區基地表土，發現一些疑似史前破碎陶片及食具碎片。楊吉壽／提供

中山大學 考古 遺址 文化局

延伸閱讀

西班牙農地發現新巨石陣 為歐洲最大巨石遺址之一

文團再爆：中山大學仁武校區疑是平埔族打狗社部落遺址！

江芝華／過去與未來如何共存？桃園鐵道遺跡的前瞻想像

羅智強：國民黨可以尊重中山大學 民進黨不能尊重台大？

相關新聞

殺警凶嫌落網他送雞排狂賀 屏東店家一頭霧水：未接單

台南市殺警凶嫌落網，其手段凶殘泯滅人性，引發國人公憤。屏東有一位網友在臉書社團發文稱，狂賀殺警嫌犯落網，下午5點會在屏東...

中山大學仁武校區疑有遺址 文化局：再行考古試掘監看

中山大學為設置醫學教育基地籌設仁武校區，已完成24公頃整地作業，文史圑體反映校區施工範圍可能有疑似史前文化遺址。高雄市文...

高雄岡山潭底易淹區有解 第二期治水工程預計9月完工

高雄市岡山區潭底里因地勢低窪，逢雨必淹，長期困擾居民，市府向水利署爭取經費辦理一、二期治水工程，一期工程已在去年底完工，...

前國手返鄉當青農 靠三項科技成為高雄智慧農業示範

為檢視高雄智慧農成果，高雄市副市長羅達生會同農業局，今天到旗山訪視智慧水耕蔬菜「樂霖鮮蔬農場」，及全國最大黃檸檬供應農場...

屏東逮2白牌車各重罰10萬 乘客承認叫車司機當場臉綠

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線屏鵝公路...

岡山潭底里增抽水機 水利局爭取中央4800萬元預算

岡山潭底里地勢低窪，豪大雨時容易造成部分地區淹水，水利局爭取中央經費4800萬元增抽水機組建置及排水整治。高市副市長林欽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。