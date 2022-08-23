高雄岡山潭底易淹區有解 第二期治水工程預計9月完工
高雄市岡山區潭底里因地勢低窪，逢雨必淹，長期困擾居民，市府向水利署爭取經費辦理一、二期治水工程，一期工程已在去年底完工，第二期工程進度已超過八成；今天副市長林欽榮邀集水利局、區公所、市議員及當地里長視察後，林說，目前先設臨時抽水機應急，待工程今年9月完工，可大幅改善周邊區域淹水問題。
岡山潭底里因地勢低窪，豪雨來時，易因排水不及而致災，潭底社區常因護岸高度不足溢淹，潭底排水水位壅高，造成內水不易排出，嘉峰路高速公路橋涵同樣有類似問題，成為長期困擾居民的痛點。
水利局指出，109年、110年著手治水方案，並爭取水利署第一期1900萬及第二期2900萬元經費，辦理排水整治工程；一期工程，建置6台抽水機、進水井及護岸加高，整治長度80公尺，已在去年12月完工。
另在嘉峰路涵洞增設6支過路管溝、水利會灌排分流渠道及2處水閘門，藉過路管溝及上游灌排分離，加速地表逕流收水，利於內水抽排到潭底排水，也透過灌排分流渠道及水閘門，減少嘉峰路涵洞排水負荷。
水利局表示，二期工程，已在今年1月開工，執行230公尺渠道浚深及護岸整治工程，並設置1座聯絡橋梁，同時增設6組抽水機，補足原有抽水機具不足的情形，近期豪雨已改善局部低漥地區積淹水，現階段工程進度已達82.30%，預計9月完工。
林欽榮說視察後說，潭底排水、嘉峰橋下游已有6台抽水機，抽水量每秒1.8噸，為提升整體抽水效能，水利局將會在排水高速公路涵洞、嘉峰路高速公路涵洞旁設再增6台抽水機，可達每秒2.6噸的抽水量，預期可大幅改善潭底社區及嘉峰路高速公路兩側區域淹水問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言