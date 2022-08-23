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殺警凶嫌落網他送雞排狂賀 屏東店家一頭霧水：未接單

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
一位網友在臉書社團發文稱，狂賀殺警嫌犯落網，下午5點會在屏東萬丹戰味鹹酥雞發放雞排，引發熱議。圖／取自臉書社團匿名2公社
一位網友在臉書社團發文稱，狂賀殺警嫌犯落網，下午5點會在屏東萬丹戰味鹹酥雞發放雞排，引發熱議。圖／取自臉書社團匿名2公社

台南市殺警凶嫌落網，其手段凶殘泯滅人性，引發國人公憤。屏東有一位網友在臉書社團發文稱，狂賀殺警嫌犯落網，下午5點會在屏東萬丹戰味鹹酥雞發放雞排，引發熱議。陳姓店長說，「沒人付款下訂，一覺醒來才發現自家店變的好熱門，一頭霧水」。

這則祭品文原發在臉書社團匿名2公社，但已被網友分享到其他社團。據了解，原PO最早發文是在萬丹巧味發雞排，因有網友反應巧味已歇業，後來才改在戰味發放。

多數網友對此不以為然，有人留言批，「這無疑是在兩位殉職員警的家屬傷口上撒鹽，慶祝個屁」、「為啥要這樣做，能否有同理心嗎？」但也有網友指，「樓主不是慶祝嫌犯被逮捕嗎？怎麼一堆人在那邊說慶祝死兩個人，是不是被有些人偷換概念了」，還有網友留言稱會去排。

鹹酥雞陳姓店長說，祭品文數量都好幾百起跳，若沒事先預訂下單，根本無法供貨，她從未接到任何人下訂；今天中午睡醒電話被打爆，一堆朋友打來關心，還有人建議她先通報派出所，以免5點一到發生糾紛。

她苦笑說，很感謝對方幫小店打知名度，但發生殘忍凶案，警眷家屬已很難過，真的不要再做些有的沒的。萬一待會真有人排隊怎麼辦？陳姓店長說，要排就來排，但沒人付款預訂，吃雞排得自己埋單。

店家留言澄清，強調未接到有人預訂下單。圖／取自臉書社團匿名2公社
店家留言澄清，強調未接到有人預訂下單。圖／取自臉書社團匿名2公社

雞排 屏東

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