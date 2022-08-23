前國手返鄉當青農 靠三項科技成為高雄智慧農業示範

為檢視高雄智慧農成果，高雄市副市長羅達生會同農業局，今天到旗山訪視智慧水耕蔬菜「樂霖鮮蔬農場」，及全國最大黃檸檬供應農場「悠綠客」；並展示植保機農噴、全國首創附掛式AI檸檬選果機及黃檸檬催熟智慧監控，三項智慧農業科技的建置成果。

現年36歲的莊承翰曾是越野單車國手，退去選手身分後，在台北從事自行車業務，因家鄉爺爺、奶奶相繼過世，奔喪期間，看見退休的父親獨自看顧果園，深感務農人口老化的問題，不忍家父辛苦，便決定辭職，返鄉扛起檸檬園的重擔。

莊承翰從務農門外漢重新學起，這8年期間，不僅掌握種植技術，讓果品熱銷，更成立生產合作社，打造「台灣本土黃檸檬」；種植方面導入植保機協助農噴、AI輔助檸檬選別及智慧催熟監控系統，成為今年高雄的智慧農業示範場域。

莊承翰說，務農是苦力活，加上高齡化，人力吃緊，就必須設法改善，因此近年導入機械化、自動化等，讓工作變得更有效率，有助於檸檬精準生產、品質提升，更增加一般餐飲集團、通路銷售與小農合作意願。

市府農業局表示，市府這2年投入近800萬進行智慧農業發展，加上中央近幾年推動，讓原先停留在系統建置的智慧農業，開始走向第一線並將相關科技落實到種植、生產來增加效益。

羅達生表示，大數據對智慧農業發展相當重要，利用數據，有助於農作物對環境控制、病蟲害防治及藥物噴灑決策等，不僅節省人力，提高生產效率，也迎合市場需求。