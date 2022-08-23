快訊

凶嫌林信吾無情殺警後逃亡 網見「5行為」直呼：絕對要判死刑

平台大當機！ foodpanda無預警「餐廳全關閉」 網友崩潰不能下單

直播／疫情反轉上升！今本土+2萬6095例、增287例境外移入 16人病歿

前國手返鄉當青農 靠三項科技成為高雄智慧農業示範

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府今天視察旗山區「悠綠客」農場。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天視察旗山區「悠綠客」農場。記者陳弘逸／攝影

為檢視高雄智慧農成果，高雄市副市長羅達生會同農業局，今天到旗山訪視智慧水耕蔬菜「樂霖鮮蔬農場」，及全國最大黃檸檬供應農場「悠綠客」；並展示植保機農噴、全國首創附掛式AI檸檬選果機及黃檸檬催熟智慧監控，三項智慧農業科技的建置成果。

現年36歲的莊承翰曾是越野單車國手，退去選手身分後，在台北從事自行車業務，因家鄉爺爺、奶奶相繼過世，奔喪期間，看見退休的父親獨自看顧果園，深感務農人口老化的問題，不忍家父辛苦，便決定辭職，返鄉扛起檸檬園的重擔。

莊承翰從務農門外漢重新學起，這8年期間，不僅掌握種植技術，讓果品熱銷，更成立生產合作社，打造「台灣本土黃檸檬」；種植方面導入植保機協助農噴、AI輔助檸檬選別及智慧催熟監控系統，成為今年高雄的智慧農業示範場域。

莊承翰說，務農是苦力活，加上高齡化，人力吃緊，就必須設法改善，因此近年導入機械化、自動化等，讓工作變得更有效率，有助於檸檬精準生產、品質提升，更增加一般餐飲集團、通路銷售與小農合作意願。

市府農業局表示，市府這2年投入近800萬進行智慧農業發展，加上中央近幾年推動，讓原先停留在系統建置的智慧農業，開始走向第一線並將相關科技落實到種植、生產來增加效益。

羅達生表示，大數據對智慧農業發展相當重要，利用數據，有助於農作物對環境控制、病蟲害防治及藥物噴灑決策等，不僅節省人力，提高生產效率，也迎合市場需求。

他還說，市府透過智慧農業補助計畫，兩年來已輔導40場智慧農業種子案場，有效提升生產良率與效率，盼由市府資源持續導入，讓高雄農產業往智慧化邁進。

高雄市政府今天視察旗山區「悠綠客」農場。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今天視察旗山區「悠綠客」農場。記者陳弘逸／攝影
高雄市旗山區「悠綠客」為全國最大黃檸檬供應農場，創辦人莊承翰與業者合作建置附掛式AI檸檬選果機。記者陳弘逸／攝影
高雄市旗山區「悠綠客」為全國最大黃檸檬供應農場，創辦人莊承翰與業者合作建置附掛式AI檸檬選果機。記者陳弘逸／攝影
高雄市旗山區「悠綠客」為全國最大黃檸檬供應農場，創辦人莊承翰與業者合作運用植保機農噴果園降低人力負擔。記者陳弘逸／攝影
高雄市旗山區「悠綠客」為全國最大黃檸檬供應農場，創辦人莊承翰與業者合作運用植保機農噴果園降低人力負擔。記者陳弘逸／攝影
高雄市旗山區「悠綠客」為全國最大黃檸檬供應農場，創辦人莊承翰與業者合作建置黃檸檬催熟智慧監控技術。記者陳弘逸／攝影
高雄市旗山區「悠綠客」為全國最大黃檸檬供應農場，創辦人莊承翰與業者合作建置黃檸檬催熟智慧監控技術。記者陳弘逸／攝影

高雄市

延伸閱讀

想承接阿公的意志 24歲青農吳家榮不怕苦

青農分享創業 指出最大困境是沒農民「根本」

2022米其林／高雄20間必比登！高雄「這2個行政區」最多間

高雄城市書展挑戰創新型態閱讀空間 9獨立書店跨域串聯

相關新聞

前國手返鄉當青農 靠三項科技成為高雄智慧農業示範

為檢視高雄智慧農成果，高雄市副市長羅達生會同農業局，今天到旗山訪視智慧水耕蔬菜「樂霖鮮蔬農場」，及全國最大黃檸檬供應農場...

屏東逮2白牌車各重罰10萬 乘客承認叫車司機當場臉綠

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線屏鵝公路...

岡山潭底里增抽水機 水利局爭取中央4800萬元預算

岡山潭底里地勢低窪，豪大雨時容易造成部分地區淹水，水利局爭取中央經費4800萬元增抽水機組建置及排水整治。高市副市長林欽...

國發會通過高捷小港林園線 陳其邁：將配合興建社宅

行政院國家發展委員會昨天審議「高雄捷運小港林園線」，通過綜合規畫報告，建議行政院核定。高雄市長陳其邁表示，將配合捷運的興...

橋科園區工下月啟動 議員：聯外道路仍缺

高雄市近來招商引資成效優越，台積電、鴻海、穩懋等大廠投資效益，帶動南部半導體產業鏈發展。目前橋頭科學園區已滿租，議員關注...

高雄城市書展挑戰創新型態閱讀空間 9獨立書店跨域串聯

首屆「高雄城市書展」9月將以「左圖右書」為主題，引領讀者體驗一場創新型態的閱讀空間。高雄市文化局表示，今年度高市立圖總館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。