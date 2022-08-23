快訊

凶嫌林信吾無情殺警後逃亡 網見「5行為」直呼：絕對要判死刑

平台大當機！ foodpanda無預警「餐廳全關閉」 網友崩潰不能下單

直播／疫情反轉上升！今本土+2萬6095例、增287例境外移入 16人病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東逮2白牌車各重罰10萬 乘客承認叫車司機當場臉綠

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機辯稱未收車資，但乘客承認是透過電話叫車，到達後支付200元車資，司機當場臉綠。圖／屏東監理站提供
屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機辯稱未收車資，但乘客承認是透過電話叫車，到達後支付200元車資，司機當場臉綠。圖／屏東監理站提供

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線屏鵝公路枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機辯稱未收車資，但乘客承認是透過電話叫車，到達後支付200元車資，司機當場臉綠；2駕駛被依違反公路法各處10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月及吊扣汽車牌照4個月。

屏東監理站長羅振瑞表示，為維護運輸業市場的營運秩序，遏止白牌車載客歪風，監理站持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查；經查獲違反規定者，依公路法第77條第2項規定依違反情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，提醒駕駛人千萬不要以身試法。

屏東監理站20日和警方組成聯合稽查小組，在台1線屏鵝公路枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機照例說是未收費，車上乘客卻承認，為了方便返家或返回當地營區，以電話預約白牌車，知道違法，但鄉下地區跳表計程車難找，且不划算。

屏東監理站呼籲，由於白牌車暗藏乘車風險，籲請民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，以確保乘客安全及權益，有搭車需求，請看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。

屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機辯稱未收車資，但乘客承認是透過電話叫車，到達後支付200元車資，司機當場臉綠。圖／屏東監理站提供
屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機辯稱未收車資，但乘客承認是透過電話叫車，到達後支付200元車資，司機當場臉綠。圖／屏東監理站提供

監理站 屏東 計程車

延伸閱讀

紓解屏東枋寮水底寮塞車瓶頸　公路總局闢建外環道2026年底完工

屏東大鵬灣重生後的美與好 旅遊作家熱推單車逍遙遊

屏東縣政亮點特展開箱 看見發展腳步

新竹火車站附近查獲白牌車違法載客 開罰駕駛10萬元

相關新聞

前國手返鄉當青農 靠三項科技成為高雄智慧農業示範

為檢視高雄智慧農成果，高雄市副市長羅達生會同農業局，今天到旗山訪視智慧水耕蔬菜「樂霖鮮蔬農場」，及全國最大黃檸檬供應農場...

屏東逮2白牌車各重罰10萬 乘客承認叫車司機當場臉綠

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線屏鵝公路...

岡山潭底里增抽水機 水利局爭取中央4800萬元預算

岡山潭底里地勢低窪，豪大雨時容易造成部分地區淹水，水利局爭取中央經費4800萬元增抽水機組建置及排水整治。高市副市長林欽...

國發會通過高捷小港林園線 陳其邁：將配合興建社宅

行政院國家發展委員會昨天審議「高雄捷運小港林園線」，通過綜合規畫報告，建議行政院核定。高雄市長陳其邁表示，將配合捷運的興...

橋科園區工下月啟動 議員：聯外道路仍缺

高雄市近來招商引資成效優越，台積電、鴻海、穩懋等大廠投資效益，帶動南部半導體產業鏈發展。目前橋頭科學園區已滿租，議員關注...

高雄城市書展挑戰創新型態閱讀空間 9獨立書店跨域串聯

首屆「高雄城市書展」9月將以「左圖右書」為主題，引領讀者體驗一場創新型態的閱讀空間。高雄市文化局表示，今年度高市立圖總館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。