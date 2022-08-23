屏東逮2白牌車各重罰10萬 乘客承認叫車司機當場臉綠

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，白牌車看準運輸商機伺機載客，屏東監理站20日偕同縣警局交通隊組成聯合稽查小組，在台1線屏鵝公路枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機辯稱未收車資，但乘客承認是透過電話叫車，到達後支付200元車資，司機當場臉綠；2駕駛被依違反公路法各處10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月及吊扣汽車牌照4個月。

屏東監理站長羅振瑞表示，為維護運輸業市場的營運秩序，遏止白牌車載客歪風，監理站持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查；經查獲違反規定者，依公路法第77條第2項規定依違反情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，提醒駕駛人千萬不要以身試法。

屏東監理站20日和警方組成聯合稽查小組，在台1線屏鵝公路枋寮地區攔查2輛違規營業車輛，司機照例說是未收費，車上乘客卻承認，為了方便返家或返回當地營區，以電話預約白牌車，知道違法，但鄉下地區跳表計程車難找，且不划算。