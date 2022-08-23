岡山潭底里增抽水機 水利局爭取中央4800萬元預算

岡山潭底里地勢低窪，豪大雨時容易造成部分地區淹水，水利局爭取中央經費4800萬元增抽水機組建置及排水整治。高市副市長林欽榮今視察表示，汛期間要注意作業人員安全，加速完成潭底排水護岸改善及抽水機組設置，以降低岡山潭底地區淹水情形。

水利局表示，近年來在立委邱志偉協助下，透過經濟部水利署與市府水利局協力合作，分期編列治水經費，已大幅改善淹水情形，惟極端氣候帶來驚人雨勢，原佈置抽水機抽水能量不足，局部低漥地區仍有淹水情形。水利局於109年、110年積極向中央爭取1900萬及2900萬元辦理抽水機組建置及排水整治工作，改善內水無法排入潭底排水之困境，以有效減緩低漥地區淹水。

林欽榮今率水利局團隊及區公所，會同立法委員邱志偉服務處，議員黃秋媖、高閔琳和當地里長等，視察潭底地區防汛整備工程。