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國發會通過高捷小港林園線 陳其邁：將配合興建社宅

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，將配合「高雄捷運小港林園線」的興建，也會興建社會住宅，滿足年輕朋友居住需求；並希望能夠延伸到屏東林邊，促進高屏生活圈的便捷。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，將配合「高雄捷運小港林園線」的興建，也會興建社會住宅，滿足年輕朋友居住需求；並希望能夠延伸到屏東林邊，促進高屏生活圈的便捷。記者徐如宜／攝影

行政院國家發展委員會昨天審議「高雄捷運小港林園線」，通過綜合規畫報告，建議行政院核定。高雄市長陳其邁表示，將配合捷運的興建，也會興建社會住宅，滿足年輕朋友居住需求；並希望能夠延伸到屏東林邊，促進高屏生活圈的便捷。

陳其邁表示，「高雄捷運小港林園線」總經費是533億，有6個地下站、1個地面站，總共7個捷運站。高市府將配合捷運的興建，也會興建社會住宅，滿足年輕朋友居住的需求，這個對林園來說也是非常重要的。因為林園有很多的石化產業，就業人口非常多。

「捷運到林園，一車到底。」陳其邁說，這個是市府的承諾，也希望加速讓林園線能夠完工通車，並配合社會住宅。另外一方面也希望捷運能夠延伸到屏東的林邊，促進高屏的生活圈更加便捷，並帶動地方觀光發展。

陳其邁建議行政院能夠儘速核定，推動捷運四線齊發，讓高雄的交通建設發展能夠更快。這也是他兩年拚四年中，交通建設優先裡面非常重要一項政策。

捷運 陳其邁 行政院

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