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橋科園區工下月啟動 議員：聯外道路仍缺

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市經發局長廖泰翔回應橋頭科學園區等相關問題。記者林巧璉／攝影
高市經發局長廖泰翔回應橋頭科學園區等相關問題。記者林巧璉／攝影

高雄市近來招商引資成效優越，台積電、鴻海、穩懋等大廠投資效益，帶動南部半導體產業鏈發展。目前橋頭科學園區已滿租，議員關注園區周邊道路開闢，擔心園區啟動後交通雍塞。經發局表示，將加速橋科聯外道路闢建，會連接到省道。

議員李柏毅指出，台積電將入駐楠梓產業園區，市府也超前部署處理周遭交通動線，包括翠華路拓寬、新台17線等工程。橋頭科學園區周邊道路也應加速，目前園區無通至省道路線，缺東西向聯外道路，未來民眾只能走農路，恐有安全、塞車問題。

經發局長廖泰翔回應，橋科預計在9月進行園區工程、廠商設廠等將同步施工，目前規畫的其中一條聯外道路將連接到省道，後續會盡快與交通局、工務局討論。在行政院支持下規畫三橫三縱道路，目前東西向道路會加速進行。

橋頭科學園區面積約262公頃，產業用地高達164公頃，年產值1800億元，預估創造1萬1千個就業機會，全區將在2025年7月完工。李柏毅說，橋科目前已滿租，高市長陳其邁已在地方上宣布將啟動橋科二期，地方關注二期土地在哪裡。廖泰翔說，目前正在與國科會討論，仍在尋地中。

國發會今年初通過「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，總經費達151.55億元，工程預計在2026年至2028年陸續完工。該計畫會在園區範圍內增設三座橋涵，並增設國道一號橋科匝道及聯絡道以銜接園區；同時於東側高鐵橋下增設側車道，暢通園區東邊交通，並規劃納為省道台39延伸線等。

台積電 行政院

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