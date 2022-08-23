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高雄城市書展挑戰創新型態閱讀空間 9獨立書店跨域串聯

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「高雄城市書展」即將登場，高市圖串聯大高雄9間在地獨立書店，合作推出「我家旁邊的書店」特展。圖／高市圖提供
「高雄城市書展」即將登場，高市圖串聯大高雄9間在地獨立書店，合作推出「我家旁邊的書店」特展。圖／高市圖提供

首屆「高雄城市書展」9月將以「左圖右書」為主題，引領讀者體驗一場創新型態的閱讀空間。高雄市文化局表示，今年度高市立圖總館共構會展文創會館順利招商，承億文旅已於8月份開始試營運，未來還有青鳥書店、電影院、米其林餐廳進駐，兩座閱讀場域的共構加乘，將促使閱讀傳播力量再放大。

高市圖表示，總圖啟用以來已滿8年，未來高市圖左邊是圖書館，右邊即是書店，有人喜歡公共空間的展覽，有人則是喜歡逛書店的氛圍感。在新型態的空間場域裡，高市圖串聯大高雄9間在地獨立書店，合作推出「我家旁邊的書店」特展，以「書」串聯起彼此，用閱讀交織出共鳴，將以雙主場的方式共同辦理講座，形成以總館和書店為點、以閱讀為線，全面啟動高雄這座城市的閱讀海。

高雄市長陳其邁表示，高市圖總館是國際級的指標建築，不僅引領起各縣市興建總館的風潮，為順應閱讀服務更現代化的世界潮流，組織改造更從機關轉型為行政法人，擔負起邁向國際級圖書館的使命。高雄人的城市閱讀文化客廳加乘放大，將以百萬書庫館藏、新穎的科技資訊以及多元的城市書展，展現文化底蘊的城市力量。

高雄市9間獨立書店一同於高市圖策展，包括三餘書店、小房子書舖、台鋁書屋、剛好販賣所、旗津thak冊、城市書店、等閑書房、有間書店、搖籃書店；之後還有近100場的閱讀沙龍，透過音樂、文學、影像、美食，跨域的對談擦撞出火花，聽覺、視覺、味覺同步閱讀。

高雄市副市長史哲表示，書的基底是思想，總館共構會展文創會館是台灣首創圖書館結合五星級文創國際文旅的地標，同時更是5G AIoT首發場域，有最新數位應用的研發試驗場，象徵不同時代的IP運用在亞洲新灣區，未來將以書作為文旅的核心場域，為旅人創造城市中美好的閱讀體驗。

圖書館 文創 高雄市

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