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屏東大鵬灣重生後的美與好 旅遊作家熱推單車逍遙遊

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處即日起和業者合推集章換好禮活動。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處即日起和業者合推集章換好禮活動。圖／鵬管處提供

洋溢南國海洋風情的屏東大鵬灣國家風景區，睽違3年的國際休閒特區7月中旬重新開園後，水上嘉年華和縣府加碼的暑假夏日狂歡祭，已突破百萬遊客造訪，鵬管處再和業者合推集章換好禮活動，臉書粉絲達達14萬人的吃心絕對、肉魯、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等部落客旅遊作家昨天相約前往體驗，特別推薦可一次滿足的單車逍遙遊。

大鵬灣BOT案廠商解約的國際休閒特區點交、整理後，鵬鵬管處7月15日起開放特區的水岸區域，讓2019台灣燈會備受矚目的主燈「巨鮪來富」和海之女神、珊瑚之心風華再現，入後重新點亮，加上區內大鵬灣單車站、西塔台、浪漫的海上教，有餐飲服務及單車租賃服務，為遊客提供多元旅遊選擇，方便遊客租賃單車或電輔車深度暢玩大鵬灣各景點。

水上嘉年華和縣府的暑假夏日狂歡祭外，鵬管處再和周邊觀光業者合推出集章換禮物，集章卡在灣域鄰近民宿索取，即日起至年底，到帆船基地、戲湖咖啡、仁鵬遊湖、鵬福觀光遊艇、丹堤咖啡大鵬灣店、青洲灣豐Bar、鳥仔咖、大鵬灣單車站、海上教堂咖啡或塔台夯霸消費，不限金額可得1枚紀念章， 集滿3個可至遊客中心或鵬福觀光遊艇借問站兌換環保杯或餐盒，集滿10個不同紀念章，可參加年底住宿券抽獎。

集章活動吸引旅遊作家肉魯、吃心絕對、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等人前來體驗， 直指大鵬灣讓人驚豔。日夜呈現不同的美；肉魯說，乘船遊湖吹海風讓人忘憂，帆船基地重型帆船奢華夢幻，各種風浪板與帆船體驗都有陽光教練指引；在戲湖咖啡觀賞變化萬千的水上鋼鐵人，帥氣教練陪同深入紅樹林秘境，在綠蔭中欣賞生態環境之美，恍若來到世外桃花源。

吃心絕對說，在海上教堂彷如置身貫異國，不只建築典雅餐點美味，舉辦婚禮更有山盟海誓的意象承諾，此外，青洲灣豐Bar可遠眺小琉球，且經營團隊都是東港鎮南平里在地人，食物不只美味，更有濃濃人情味；大鵬灣單車站的單車達人鐵哥，帶領部落客穿梭大潭濕地等各處濕地秘境，部落客為之驚豔，環灣一圈約12公里，單車旅遊可一次欣賞跨海大橋、灣區美景、濕地生態和濱海風景，是最悠閒放鬆且推薦的體驗方式。

大鵬灣國家風景區管理處和業者合推集章換好禮活動，臉書粉絲達達14萬人的吃心絕對、肉魯、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等部落客旅遊作家昨天相約體驗。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處和業者合推集章換好禮活動，臉書粉絲達達14萬人的吃心絕對、肉魯、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等部落客旅遊作家昨天相約體驗。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處和業者合推集章換好禮活動，臉書粉絲達達14萬人的吃心絕對、肉魯、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等部落客旅遊作家昨天相約體驗。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處和業者合推集章換好禮活動，臉書粉絲達達14萬人的吃心絕對、肉魯、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等部落客旅遊作家昨天相約體驗。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處和業者合推集章換好禮活動，臉書粉絲達達14萬人的吃心絕對、肉魯、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等部落客旅遊作家昨天相約體驗。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處和業者合推集章換好禮活動，臉書粉絲達達14萬人的吃心絕對、肉魯、菓子、蓋瑞哥、呆呆齡與南國等部落客旅遊作家昨天相約體驗。圖／鵬管處提供

大鵬灣 單車 屏東

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