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大逆轉！南市殺警案專案小組晚間比對身形 排除原鎖定嫌犯

高市壽山動物園獲贈X光機 提升園區動物醫療水平

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會熱心公益，捐贈價值百萬的動物用X光機給壽山動物園，這將是全國動物園首創的頂尖醫療設備，可以充分提升園區動物醫療水平。圖／高市觀光局提供
高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會熱心公益，捐贈價值百萬的動物用X光機給壽山動物園，這將是全國動物園首創的頂尖醫療設備，可以充分提升園區動物醫療水平。圖／高市觀光局提供

高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會熱心公益，斥資一百萬元，購置最新型無線防水DR數位影像系統及移動式高頻動物用X光機，於今天八月二十一日捐贈給壽山動物園，這將是全國動物園首創的頂尖醫療設備，可以充分提升園區動物醫療水平。

高雄市觀光局表示，壽山動物園現有一百多種來自世界各地的珍禽異獸，惟園內經常性有動物緊急醫療需求，目前醫療檢查設備僅限於固定式X光機，由於體積龐大，無法推至現場，尤其是大型動物更是很難搬動，在醫療上造成相當大的困擾，甚至延誤就醫時間。高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會獲知後，透過理事長馮宗宏主動召集，經由理監事會議通過，決定斥資一百萬元，購置最新型無線防水DR數位影像系統及移動式高頻動物用X光機設備，捐贈予壽山動物園。

馮宗宏指出，有了這套全新的移動式設備後，由於具有防水功能，園內獸醫師即可機動式運用於緊急醫療上，並透過雲端數位影像編輯與儲存，完整記錄於病歷，隨時掌握後續病情追蹤。觀光局長周玲妏對馮宗宏理事長所帶領的福爾摩沙獸醫臨床醫學會，多年來積極熱心公益，捐贈最新型醫療設備給園內使用，相當讚佩；並強調這套設備是全國動物園首創，未來，將大幅提升園內動物醫療水準。

壽山動物園 獸醫師 高雄市

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