高捷小港林園線綜合規畫報告 國發會審查通過

行政院國家發展委員會今天審議「高雄捷運小港林園線」，通過綜合規畫報告，建議行政院核定。高雄市副市長林欽榮率相關局處參加，林欽榮表示，行經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，也是南部半導體材料S廊帶的一環，更能保障該地區民眾行的安全。

小港林園線總長約11.59公里，總經費暫核定533.12億元，設置7座車站，其中6座為地下、1座為高架。預計今年底動工，119年完工通車，未來將一車到底。後續將延伸至屏東，高市與屏縣對於相關規畫已有共識。

今會議由國發會主委龔明鑫主持，會中邀集中央相關部會包括行政院政務委員、財政部、內政部、經濟部及交通部所屬機關等共同與會，林欽榮率捷運局、經發局、都發局、財政局、交通局及環保局等相關局處代表共同參加。

林欽榮指出，本計畫是蔡英文總統及高市長陳其邁允諾的優先重大交通建設，亦屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」之一。小港林園線路線行經三大國家級產業園區，包括臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區等。

林欽榮強調，小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成的環境汙染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，並提供居民一條安全回家的路，推動小港林園線實有其重要性及必要性。