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拒絕工程蟑螂找上門 高市消保官建議這麼做可自保
高雄市議員黃捷再爆左營區一家工程行，承接室內裝修工程後卻提出許多藉口拖延不施工，據知多達14個家庭受害，損失金額達1500萬，要求消保官及法制室介入。高市消保官殷茂乾表示，今午已與黃捷服務處取得連繫，希望被害人盡快提出申訴；更提醒民眾，委包工程時，相關權利義務一定要白紙黑字寫清楚。
無黨籍議員黃捷上次替被「工程蟑螂」晃點的受害者發聲，今天再爆左營一家工程行手法如出一 轍，至少14個家庭受害。黃捷指這家工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東。
高市府消保官殷茂乾表示，市府已與黃捷服務處取得連繫，請被害人盡快提出申訴，進一步處理。
殷茂乾說，這類室內裝修爭議，一種屬於蓄意詐欺行為，亦即計畫性接案後就打算收款後不做。另種是室內裝修工程接案執行後，雙方認知不一，這會歸類於民事糾紛，申訴案件態樣不一。
為保障民眾權益，殷茂乾建議在施工前就先約定工程範圍、建材品項及款項支付方式，且將內容書面化，白紙黑字說清楚，日後才不會演變成追加預算，漫天開價等爭議，即時交付消保官協商不成，鬧上法院也不會空口無憑。
他更提醒，工程款支付部分，千萬不要超前付款，譬如工程進度達不到一半，就付掉八成的價款，很容易給對方「放鳥」的機會。
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