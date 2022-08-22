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黃捷再揭發工程裝修「蟑螂」 受害金額達1500萬
高雄市議員黃捷曾揭發工程「蟑螂」，黑心業者收錢卻藉口延宕未完成裝潢施工。黃捷今天說，近日再度接獲左營區一家工程行採用類似手法，提出「全家確診」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，多達14個家庭受害，損失金額達1500萬。要求消保官及法制室介入。
無黨籍議員黃捷指出，她上次替幾位受害者發聲，陸續又有受害者來陳情，這次是左營區某工程行，作案手法如出一徹，總計欺騙14個家庭，騙取至少1500萬。
陳情者描述，這家工程行負責人在工程款到手後，會以「全家確診」、「手機有問題」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，合約期限到期仍未如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。
黃捷說，據她了解，這家工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東，不僅與多名民眾有工程糾紛，還積欠上游廠商與工程學徒高額貨款與工資，她已要求消保室及法制局介入協助。
黃捷也呼籲，針對惡意拖延工期、隨意更改工程款項等各鑽漏洞行為，內政部應制定相關罰則，並建立公開的違法裝修業者平台，提供大眾查詢；行政院消費者保護處更應加強宣傳使用住宅履約保證，讓消費者所委託的裝修工程，能清楚註明各項工程及驗收進度，獲得第三方保障，不能再讓惡質業者繼續橫行，騙取民眾一生積蓄卻逍遙法外。
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