快訊

同事悲痛不捨！殉職南警凃明誠日文佳曾助日客 曹瑞傑2年前台北調回

殺警凶嫌陳偉捷騎乘贓車曝！「369-PGB」深紅色光陽普通重機

台南2警遭刺身亡 游錫堃震怒：一定要判死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃捷再揭發工程裝修「蟑螂」 受害金額達1500萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃捷再度揭發無良工程行，裝修內部殘破不堪。圖／黃捷服務處提供
高市議員黃捷再度揭發無良工程行，裝修內部殘破不堪。圖／黃捷服務處提供

高雄市議員黃捷曾揭發工程「蟑螂」，黑心業者收錢卻藉口延宕未完成裝潢施工。黃捷今天說，近日再度接獲左營區一家工程行採用類似手法，提出「全家確診」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，多達14個家庭受害，損失金額達1500萬。要求消保官及法制室介入。

無黨籍議員黃捷指出，她上次替幾位受害者發聲，陸續又有受害者來陳情，這次是左營區某工程行，作案手法如出一徹，總計欺騙14個家庭，騙取至少1500萬。

陳情者描述，這家工程行負責人在工程款到手後，會以「全家確診」、「手機有問題」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，合約期限到期仍未如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。

黃捷說，據她了解，這家工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東，不僅與多名民眾有工程糾紛，還積欠上游廠商與工程學徒高額貨款與工資，她已要求消保室及法制局介入協助。

黃捷也呼籲，針對惡意拖延工期、隨意更改工程款項等各鑽漏洞行為，內政部應制定相關罰則，並建立公開的違法裝修業者平台，提供大眾查詢；行政院消費者保護處更應加強宣傳使用住宅履約保證，讓消費者所委託的裝修工程，能清楚註明各項工程及驗收進度，獲得第三方保障，不能再讓惡質業者繼續橫行，騙取民眾一生積蓄卻逍遙法外。

高市議員黃捷揭發無良工程行，裝修內部殘破不堪。圖／黃捷服務處提供
高市議員黃捷揭發無良工程行，裝修內部殘破不堪。圖／黃捷服務處提供
高市議員黃捷再度揭發無良工程行，裝修內部殘破不堪。圖／黃捷服務處提供
高市議員黃捷再度揭發無良工程行，裝修內部殘破不堪。圖／黃捷服務處提供

黃捷

延伸閱讀

黃捷批包租代管業者歧視身障租客 盼成立單一窗口

高雄三寶媽洗衣籃載子沿路借錢 黃捷：孩子無危急

黃捷揭「假乳癌電訪真性騷」 高市衛生局自清

綠營高市黨部喊話邀請加入民進黨 黃捷：不排斥

相關新聞

眷戀非日常休憩 來去高雄特色民宿住一晚

高市府推動觀光產業發展，吸引年青人返鄉創業開設民宿，老眷村、原民部落、海線偏鄉的老房子搖身一變，以民宿姿態重新得到矚目，帶動文化深度旅行的新風潮。

高市加速布設 2030年公有停車場要有2千柱充電樁

電動車愈來愈普及，隨之迎來充電需求，高市交通局為加速推動充電樁布設，預計2030年全市公有停車場要設置2千柱充電樁。目前...

黃捷再揭發工程裝修「蟑螂」 受害金額達1500萬

高雄市議員黃捷曾揭發工程「蟑螂」，黑心業者收錢卻藉口延宕未完成裝潢施工。黃捷今天說，近日再度接獲左營區一家工程行採用類似...

影／高雄「大駁二文青創星埕計畫」 50年老屋文創改造

高雄市推動「大駁二文青創星埕計畫」，市長陳其邁今天先後走訪民國55年老屋改造而成的「蘊潮藝術」，與民國57年老屋改造而成...

影／高雄自強路損鄰案 建商承諾先提存5000萬擔保

高雄市自強一路新建大樓損鄰案今早第二次協調，歷時近3小時協商，住戶不滿起造人中國建築經理公司派出的層級分量不夠，似有意讓...

2022旗津風箏節落幕 2天湧入7萬多人潮

2022旗津風箏節昨天落幕，高雄市觀光局統計，2天活動湧入超過7萬多名遊客，線上觀看即時影像人數也達7萬人次。大量人潮讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。