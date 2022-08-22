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影／高雄「大駁二文青創星埕計畫」 50年老屋文創改造

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）走訪民國57年老屋改造而成「入船町藝樓」，與青年創業者小聚，分享創業心得與夢想。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）走訪民國57年老屋改造而成「入船町藝樓」，與青年創業者小聚，分享創業心得與夢想。記者徐如宜／攝影

高雄市推動「大駁二青創星埕計畫」，市長陳其邁今天先後走訪民國55年老屋改造而成的「蘊潮藝術」，與民國57年老屋改造而成「入船町藝樓」，與青年創業者小聚，分享創業心得與夢想。陳也體驗用高雄六龜與觀音山土壤，進行別出心裁的泥染手作。

陳其邁表示，鹽埕區和鼓山區的哈瑪星，是高雄的舊城區，這裡有很多老屋。他上任市長後，希望把駁二很多的文創、共創基地，再擴散到舊城區，藉由青創基金的補助，包括租金補貼、裝修補助，到老屋翻修再加碼，去年總共有25組的青創、文創的力量，逐步的擴散到舊城區。青創基金的補助預算從2600多萬，他上任後成長到3.92億，增加了十數倍。

陳其邁說，社區的重建不是只有在建築物的結構、外表，而是在於文化，還有社區生命的重新賦予新的定義。年輕人回到故鄉，運用在地源源不斷的生命力，是高雄最精彩的地方，所以這幾年持續加碼補助文創與青創的力量，讓高雄能夠更美麗。

為了吸引更多文創業者進駐歷史街區，形成更具規模的文創產業聚落，文化局去年啟動「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，範圍以駁二為核心，擴及周邊的鹽埕埔與哈瑪星，讓具潛力的設計及文創產業人才們能在創業初期獲得補助與鼓勵，形成更具規模的文創產業聚落。目前已有25組青創團隊入選進駐。

蘊潮藝術負責人王賢吉把一棟56年的廢墟老屋，變身成一間藏在巷弄間發光的小藝廊。他表示，一開始鄰居很好奇到底要在這間破舊不堪的老屋做什麼？到後來鄰居也常常來藝廊看看。

入船町藝樓的負責人翁綉惠承租了民國57年建造的歷史街屋，改造老屋後開設手作教室及商品店鋪，期待透過推廣泥染教學讓更多人認識泥染工藝。她蒐集高雄各地土壤，藉由手作泥染創造亟具在地色彩的「高雄衫」，用在地化去迎向國際化。

文化局自2010年起推出「高雄市文創設計人才回流駐市計劃」，讓具潛力的設計及文創產業人才們專心創作，朝夢想前進。局長王文翠說，曾獲金馬獎最佳導演提名的程偉豪、看不見電影工作室的孫介珩導演、知名插畫家洪添賢Croter、叁捌地方生活創辦人邱承漢等，共扶植了逾百位文創人才。

入船町藝樓的負責人翁綉惠（左）教高雄市長陳其邁（右），用高雄六龜與觀音山土壤，手作泥染亟具在地色彩的「高雄衫」。記者徐如宜／攝影
入船町藝樓的負責人翁綉惠（左）教高雄市長陳其邁（右），用高雄六龜與觀音山土壤，手作泥染亟具在地色彩的「高雄衫」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左）走訪民國57年老屋改造而成「入船町藝樓」，與青年創業者小聚，分享創業心得與夢想。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左）走訪民國57年老屋改造而成「入船町藝樓」，與青年創業者小聚，分享創業心得與夢想。記者徐如宜／攝影

入船町藝樓的負責人翁綉惠（左）教高雄市長陳其邁（右），用高雄六龜與觀音山土壤，手作泥染亟具在地色彩的「高雄衫」。記者徐如宜／攝影
入船町藝樓的負責人翁綉惠（左）教高雄市長陳其邁（右），用高雄六龜與觀音山土壤，手作泥染亟具在地色彩的「高雄衫」。記者徐如宜／攝影
入船町藝樓將老屋改造，開設手作教室及商品店鋪。記者徐如宜／攝影
入船町藝樓將老屋改造，開設手作教室及商品店鋪。記者徐如宜／攝影

文創產業 老屋 青創 陳其邁 駁二

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