快訊

同事悲痛不捨！殉職南警凃明誠日文佳曾助日客 曹瑞傑2年前台北調回

殺警凶嫌陳偉捷騎乘贓車曝！「369-PGB」深紅色光陽普通重機

台南2警遭刺身亡 游錫堃震怒：一定要判死刑

高雄捐血中心2000袋缺口 送薑母鴨料理包盼踴躍捐血

中央社／ 高雄22日電

高雄捐血中心自5月起血庫存量持續低迷，今天庫存量僅有7.8天、8985袋，約有2000袋的缺口；今天起至26日推出在高屏地區捐血就送薑母鴨料理包，盼民眾踴躍捐血。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏今天表示，高雄捐血中心自5月以來血庫存量持續低迷，原本正常週一血液庫存量應該可達9至10天、約1萬1000袋，但今天上午庫存量僅有7.8天、約8985袋，還有約2000袋的缺口。

高雄捐血中心今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾踴躍捐血，國興集團贊助料理包，今天起至26日，只要在高屏地區捐血站或捐血室捐血，就送價值新台幣350元薑母鴨料理包或鹿茸冬蟲燉烏骨雞湯料理包，捐血250cc送1份、500cc贈2份。

高雄捐血中心指出，因為血液庫存嚴重不足，影響第一線醫療用血，呼籲民眾只要身體健康，1週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，只要康復14天後也可捐血。

捐血中心

延伸閱讀

嘉市議會號召捐血 目標3千袋解血荒

820房仲公益日捐血開跑 以10萬袋熱血為目標

新竹血庫告急 楊文科率縣府團隊挽袖捐血展現義民精神

廖老大號召捐血解血荒 還有8站一起做愛心

相關新聞

眷戀非日常休憩 來去高雄特色民宿住一晚

高市府推動觀光產業發展，吸引年青人返鄉創業開設民宿，老眷村、原民部落、海線偏鄉的老房子搖身一變，以民宿姿態重新得到矚目，帶動文化深度旅行的新風潮。

高市加速布設 2030年公有停車場要有2千柱充電樁

電動車愈來愈普及，隨之迎來充電需求，高市交通局為加速推動充電樁布設，預計2030年全市公有停車場要設置2千柱充電樁。目前...

黃捷再揭發工程裝修「蟑螂」 受害金額達1500萬

高雄市議員黃捷曾揭發工程「蟑螂」，黑心業者收錢卻藉口延宕未完成裝潢施工。黃捷今天說，近日再度接獲左營區一家工程行採用類似...

影／高雄「大駁二文青創星埕計畫」 50年老屋文創改造

高雄市推動「大駁二文青創星埕計畫」，市長陳其邁今天先後走訪民國55年老屋改造而成的「蘊潮藝術」，與民國57年老屋改造而成...

影／高雄自強路損鄰案 建商承諾先提存5000萬擔保

高雄市自強一路新建大樓損鄰案今早第二次協調，歷時近3小時協商，住戶不滿起造人中國建築經理公司派出的層級分量不夠，似有意讓...

2022旗津風箏節落幕 2天湧入7萬多人潮

2022旗津風箏節昨天落幕，高雄市觀光局統計，2天活動湧入超過7萬多名遊客，線上觀看即時影像人數也達7萬人次。大量人潮讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。