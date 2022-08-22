高雄捐血中心2000袋缺口 送薑母鴨料理包盼踴躍捐血

高雄捐血中心自5月起血庫存量持續低迷，今天庫存量僅有7.8天、8985袋，約有2000袋的缺口；今天起至26日推出在高屏地區捐血就送薑母鴨料理包，盼民眾踴躍捐血。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏今天表示，高雄捐血中心自5月以來血庫存量持續低迷，原本正常週一血液庫存量應該可達9至10天、約1萬1000袋，但今天上午庫存量僅有7.8天、約8985袋，還有約2000袋的缺口。

高雄捐血中心今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾踴躍捐血，國興集團贊助料理包，今天起至26日，只要在高屏地區捐血站或捐血室捐血，就送價值新台幣350元薑母鴨料理包或鹿茸冬蟲燉烏骨雞湯料理包，捐血250cc送1份、500cc贈2份。

高雄捐血中心指出，因為血液庫存嚴重不足，影響第一線醫療用血，呼籲民眾只要身體健康，1週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，只要康復14天後也可捐血。