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高市加速布設 2030年公有停車場要有2千柱充電樁

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市交通局為加速推動充電樁布設，預計2030年全市公有停車場要設置2千柱充電樁。記者林巧璉／翻攝
高市交通局為加速推動充電樁布設，預計2030年全市公有停車場要設置2千柱充電樁。記者林巧璉／翻攝

電動車愈來愈普及，隨之迎來充電需求，高市交通局為加速推動充電樁布設，預計2030年全市公有停車場要設置2千柱充電樁。目前高雄共有32場公共停車場，有172柱充電樁。交通局表示，明年底將增至400祝，後續以5%比例增加。

交通局長張淑娟表示，依據高雄市區公車電動化經驗，未來私人電動車充電便利性是重要課題，最重要的是充電服務共享平台，整合相關服務。

交通局日前邀集學者、電動車、充電樁、停車場業者和台灣電力公司討論充電樁設置，多數與會人認為，除了鼓勵業者投資外，也應研議檢討充電樁使用者付費。座談會以「家充為主、外充為輔」討論公共充電樁計畫，台電表示，將配合政策加強供電建置，須加強後端能源管理系統（EMS）。會中談及充電格、充電樁營運管理模式、快慢充技術、管線布置和各廠接頭規格整合等，未來可望以雲端大數據分析目前充電樁數量有限瓶頸。

交通局表示，今年6月市府公布2050淨零路徑策略，在交通部分，除了加速電動車基礎設施布建外，希望民眾多搭乘公共運輸，透過捷運串聯輕軌、公車、Youbike2.0、共享運具等，每個人都是淨零碳排一份子。

高市交通局為加速推動充電樁布設，預計2030年全市公有停車場要設置2千柱充電樁。記者林巧璉／翻攝
高市交通局為加速推動充電樁布設，預計2030年全市公有停車場要設置2千柱充電樁。記者林巧璉／翻攝

停車場 電動車

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