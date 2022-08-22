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2022旗津風箏節落幕 2天湧入7萬多人潮

中央社／ 高雄22日電
「2022旗津風箏節」20、21日在高雄旗津海水浴場登場，以「大魚世界」為主題，上百隻大魚造型風箏在旗津沙灘上空飛舞，相當壯觀，吸引遊客爭睹。（高雄市觀光局提供） 中央社
「2022旗津風箏節」20、21日在高雄旗津海水浴場登場，以「大魚世界」為主題，上百隻大魚造型風箏在旗津沙灘上空飛舞，相當壯觀，吸引遊客爭睹。（高雄市觀光局提供） 中央社

2022旗津風箏節昨天落幕，高雄市觀光局統計，2天活動湧入超過7萬多名遊客，線上觀看即時影像人數也達7萬人次。大量人潮讓商家荷包賺滿滿，笑稱補貨速度趕不上消費。

2022旗津風箏節20、21日在旗津海水浴場舉行，高市府觀光局邀逾40名風箏好手，以「大魚世界」為主題，連袂放飛上百隻大魚造型風箏，吸引民眾爭睹。

觀光局今天發布新聞稿表示，據統計，2天活動吸引超過7萬5000人前來觀賞，線上觀看4K即時影像人數達7萬人次。大量人潮也讓在地商家賺飽荷包。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，這2天在旗津風箏節加持下，生意好到超乎預期，人潮已是過年期間水準，很久沒有這麼熱鬧，商圈、店家來客數比一般假日增加約3至5成。

有攤商說，多備的料還是不夠賣，加速補貨還是趕不上消費人潮。烤小卷的攤商初估遊客2天就吃掉了1萬隻以上的小卷。煎鳥蛋攤商也賣了2.1萬顆鵪鶉蛋；連射水球遊戲都有1.3萬顆以上。

旗津道酒店所屬星享道酒店集團整合長周憲璋表示，品牌旗下的旗津道沙灘酒店從7月開始至今，房間數較去年同期三級警戒時成長了5倍之多，營收更是足足成長了6倍，這2天風箏節活動住宿房間更是客滿。

不過大量人潮也對交通造成考驗，市府交通局及警察局全力疏運，渡輪也加密班次，讓人潮快速疏散。觀光局統計，21日遊客較20日增加1萬餘人，但在晚間9時已全數疏散完畢，比20日提早1小時疏運完畢。

觀光局並預告，8月27、28日將於大遠百戶外廣場辦理「全國鹹酥雞嘉年華」；9月於愛河及田寮月世界推出熱氣球繫留體驗及光影展演。10月還有台灣設計展、以露營為主題的「城市森活節-高雄城市野營」等活動，歡迎遊客來玩。

風箏節

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