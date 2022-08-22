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城市無縫充電網絡 高市推動停車場普設充電樁

中央社／ 高雄22日電
高雄市政府6月公布2050淨零碳排路徑策略，提出加速推動充電樁布設具體目標，盼2030年達全市公有停車場2000柱充電樁目標。（高雄市交通局提供） 中央社
高雄市政府6月公布2050淨零碳排路徑策略，提出加速推動充電樁布設具體目標，盼2030年達全市公有停車場2000柱充電樁目標。（高雄市交通局提供） 中央社

高市府6月公布2050淨零碳排路徑策略，提出加速推動充電樁佈設具體目標，明年底建置達400柱，後續以每停車場至少5%比例增加，達成2030年全市公有停車場2000柱充電樁目標。

交通局日前邀集國內學者、電動車及充電樁業者、停車場經營業者與台灣電力公司召開充電樁設置座談會，會中達成共識除應加速推動充電樁基礎建設佈設外，與會人員一致認為，為永續經營及鼓勵業者投資提供服務，應研議檢討充電樁使用者付費。

會中依「家充為主，外充為輔」原則討論公共充電樁設置計畫。台電表示將配合政策加強供電建置；另外台達電代表亦表示建置充電樁應無電力不足問題，惟須加強後端能源管理系統(EMS)，會議過程也充分討論充電格及充電樁營運管理模式、快充慢充技術性、管線佈置、各廠接頭規格整合、使用者付費等議題，並探討藉由雲端大數據分析目前充電樁數量有限瓶頸。

交通局長張淑娟表示，依推動高雄市區公車電動化經驗，未來私人電動車持續電力補充的便利性與城市充電基礎建設佈建是伴隨而來的重要課題。其中，充電服務共享平台更是重中之重，如何整合充電樁資訊，提供車主充電服務選擇，是在建置充電樁外，必須同時配置完成，才能發揮綜效。

張淑娟說，為營造電動車友善充電環境，高雄市有32場 公共停車場，交通局配合電動車的持有數逐年於停車場內建置充電樁。目前共有32場停車場、170柱充電樁；民國112年底將建置至400柱，後續持續以每停車場至少5%比例增加，以達成2030年全市公有停車場完成2000柱充電樁目標。

交通局今天新聞稿表示，淨零碳排除了加速電動車基礎設施佈建外，搭乘公共運輸也是最好選擇，將持續完善整體公共運輸路網服務，透過捷運串連輕軌、公車、youbike2.0、共享運具等綠色運具，創建優質公共運輸環境，逐步由生活中落實淨零碳排目標。

停車場 電動車

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