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選舉倒數不到百日 屏縣環保局提醒選舉廣告物需經核准

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供

距離年底選舉不到100天，因應今年舉辦的各項地方公職人員選舉競選活動，屏東縣政府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。

環保局提醒，選舉廣告物申請辦理方式，請以公文檢附廣告物設置申請表、切結書及廣告物樣稿（彩色版），郵寄申請資料或親自至屏東縣政府環保局臨櫃辦理；也可透過「屏東縣政府首頁-便民e服務-屏東縣政府便民服務整合申辦平台-環境保護局(網址:https://onestop.pthg.gov.tw)」辦理線上申請，經環保局核准後並透過申辦平台進行線上刷卡繳費，可避免舟車勞頓及節省紙張，以達到節能減碳之效果，相關選舉廣告物申請設置說明，可至屏東縣政府環境保護局網站上瀏覽。

環保局呼籲，有意設置選舉廣告物者，塑膠板、珍珠板與紙板等板型廣告物，因四邊角度銳利，易刮傷行人及機車騎士，且版面易因風吹破掉落、不易分解，易阻滯水流造成水道阻塞，影響環境衛生，況且板類廣告物也不在法令核准項目內，若有張貼板類廣告物情事，將依法取締及拆除。

環保局指出，根據屏縣廣告物管理自治條例第15條規定，如審核時發現廣告物內容有妨害公共秩序、善良風俗、違反兒童及少年福利與權益或不實之文字圖樣，則予以駁回申請。

環保局表示，屏縣府設有「禁止懸、繫掛廣告旗幟布條公告區域」，例如萬年溪兩側沿岸、千禧公園周邊及菸廠路等多個道路及處所，請候選人多注意核准後所檢附的禁掛區域公告。另外，懸掛布條不得橫跨車道及人行道上方、不得包覆騎樓柱、十字路口及交通號誌周邊20公尺內等相關規定。

另外，對於未經核准的違規廣告物，環保局及各公所將會加強巡檢及拆除，以避免造成民眾誤解環保機關及公所，迴避選舉廣告物之取締及拆除工作，請參選人勿違反規定，避免受罰。

今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
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今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
今年底舉辦各項地方公職人員選舉競選活動，屏縣府環保局擬定申請及設置期程，今年8月29日起開始受理申請，核准後設置期間為今年9月3日起至今年11月29日止（含選後三天拆除作業時間）。圖／屏縣府環保局提供
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