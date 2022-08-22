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影／高雄自強路7民宅傾斜2度協調 第8戶被擋駕氣噗噗

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
自強一路傾斜民宅旁的一戶住戶（右一），自稱房子亦龜裂，今早要參加協調會被擋駕，氣得發飆。記者王昭月／攝影
自強一路傾斜民宅旁的一戶住戶（右一），自稱房子亦龜裂，今早要參加協調會被擋駕，氣得發飆。記者王昭月／攝影

高市前金區自強一路新建大樓半年內兩度出包，最近施工不慎再造成７戶民宅傾斜成危樓，將強制開拆，工務局今早找來屋主在東金公園召開第二次協調會，但不對外公開，也住危樓旁的一戶屋主自稱房子也龜裂，今早想參加協調會卻被拒於門外，大罵建商「你有誠意嗎」。

高雄自強一路新建大樓今年3月施工時造成路面塌陷，6月間不容易復工，日前開挖地下室時又因基地內外水位不平均，造成周邊道路又塌陷，導致鄰房傾斜，7戶成危樓將強制拆除。

高市府針對此案祭出最高罰，繼上周與7戶住戶召開協調會後，今早由工務局長楊欽富在東金公園進行第二次協調，但協調會僅鎖定7戶傾斜民宅屋主，且不對外公開，媒體及議員助理都被擋駕在外。

10點20分左右一名自強一路鄰近女住戶匆匆到場，也被拒絕入內，氣的發飆，她說，他們是傾斜危樓的隔壁戶，共有二棟，也發生龜裂等情形。房子是父母過繼給她大哥，但大哥住台南，交代她出面處理，結果卻開「閉門協調會」。

她表示，我們家也受損，好像只有要拆掉的才有關係，我們沒有關係，這是什麼建商，你有誠意嗎？

今早協調會前，7戶災戶多數噤口，對此案不多表示意見。

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