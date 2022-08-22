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2022智慧港灣全球論壇倒數3天 陳其邁、林右昌同台對談

聯合報／ 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
「2022智慧港灣全球論壇」倒數3天，聚焦數位轉型迎向智慧海港。圖／台灣港務公司提供
「2022智慧港灣全球論壇」倒數3天，聚焦數位轉型迎向智慧海港。圖／台灣港務公司提供

「2022智慧港灣全球論壇」將在本月24、25日在高雄展覽館展開，今年以「打造百年智慧港灣」為主軸，聚焦「智慧港口」、「海洋科技」及「港灣城市」等。高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌也將對談「2022城市博覽會」。

經發局指出，本屆論壇內容豐富，首日特邀日本大阪市港灣局局長丸山順也（Junya MARUYAMA）線上參與發表專題演講，分享大阪市政府透過老舊港區的活化開發創造契機，以及智慧港口的科技運用和港口脫碳規畫，推動日本五大港之一的大阪港智慧轉型。同時也將搶先曝光港內由廢棄物填土造島而成的夢洲，從規畫、物流、人流和城市觀光都能妥善共存，達到最大效益。

24日將有「城市高峰對談」，陳其邁、林右昌將同台對談，交流高雄亞洲新灣區發展及基隆舉辦「2022城市博覽會」的經驗及港區蛻變。同場也請到台灣港務公司董事長李賢義、亞果遊艇集團董事侯佑霖和《藍色經濟(Blue Economy)》作者剛特．鮑利（Gunter Pauli）博士對談，深入探討港口、城市合作機制，以及海洋休閒產業與永續經濟發展策略。

台灣港務公司表示，身為海島國家的台灣，我國港口扮演與世界鏈結的重要門戶，面臨國際港口競爭日益激烈，如何提升台灣港口競爭力與港口整體生態圈業界共同推動港口「質」的發展，將是未來台灣港群穩健營運的重要關鍵。在「航港產業數位轉型契機與展望」及「5G萬物聯網引領航港前瞻發展」2場分組座談，將邀請各界專家學者分享航港產業數位轉型發展趨勢，以及5G AIoT多元應用。

港務公司以「智慧港口願景館」為展覽主題，分享「台灣港群智慧轉型升級計畫（Trans-SMART 2.0+ Plan）」階段性成果，並推廣交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」，透過攜手中華電信公司、遠傳電信公司、東立物流公司、亞太電信公司、中光電智能機器人公司與船舶中心等資通訊及航港產業共同聯展，展出國際商港試驗5G通訊結合無人載具巡檢、低軌衛星環境影像監測、無人機物流運送驗證、船舶影像AI辨識，以及物聯網與區塊鏈等智慧化解決方案。論壇為免費報名參加，報名網址：https://ghcf.org.tw/tw/signup

林右昌 陳其邁

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