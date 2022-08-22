高雄客家人口上升至40萬 鳳山客家文創中心年底完工

根據中央客委會調查，高雄市客家人口近5年增加5萬人達到40萬7千多人，鳳山區7萬多人居冠。高市議員林智鴻指出，鳳山欠缺據點凝聚客家鄉親，也要爭取舉辦世界客家博覽會，提高台灣能見度。客委會表示，已爭取經費在鳳山黃埔新村設「鳳山客家文創中心」，拚年底完工。

高市議會進行社政部門業務報告及質詢，客委會報告指出，中央客委會105年調查高雄客家人口35萬1千多人，今年3月公布110年調查研究，高雄市客家總人口數上升至40萬7262人，占全市總人口14.72％。

高雄市客家人口的前五大行政區依序為鳳山區7萬2100人、三民區6萬800人、左營區3萬6400人、美濃區3萬5400人、鼓山區2萬4200人，鳳山人口最多、美濃密度最高，美濃、杉林、六堆及甲仙四區人口達三分之一以上，列為客家文化重點發展區。

市議員林智鴻指出，縣市合併前三民區是客家人口最多處，設置客家文物館，現在鳳山客家人口最多，應有據點以利客家文化傳承。

客委會主委楊瑞霞說，有客家血緣或淵源，且能自我認同者即為客家人，客家意識抬頭及認同感提升，鳳山客家人口從4萬經過5年變成7萬多人，曾考量五甲、中崙等地，最後選在黃埔新村，目前計畫已經上網招標，要打造不分族群的客家文創中心，透過客家學院來推動客家美食、音樂、工藝手作等課程 ，定位為客食、客美、客藝、客傳基地。

林智鴻也建議，東南亞汶萊、馬來西亞等國也有客家族群，桃園將辦2023年世界客家博覽會，屆時觀光、消費及全國關注都集中在桃園，高雄也應該積極爭取舉辦，透過族群文化鏈結讓台灣能見度提高。楊瑞霞回應，會積極爭取。