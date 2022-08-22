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風箏節車潮人流塞爆 高雄旗津島動彈不得…粉專給建議

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄旗津首辦風箏節引入大批人潮，廟前路海產街人滿為患。圖／高市觀光局提供
高雄旗津首辦風箏節引入大批人潮，廟前路海產街人滿為患。圖／高市觀光局提供

高雄旗津周末這兩天首辦風箏節吸引大批人潮湧入，在地居民開車出外寸步難行，抱怨到旗津來回車程竟花上5小時，臉書粉專「高雄好過日」對此建議，推動「人優先於車」思維，採用循環電動公車，抑制外來汽機車進旗津。

疫情趨緩，旗津風箏節假日掀起高潮，旗津島周六、周日兩天塞爆，蜂湧而入的汽車塞爆，過港隧道一度封閉交管，最熱鬧的廟前路海產街，人滿為患，旗津渡輪周六運量高達2.7萬餘人，逼近春節出遊的3萬人次。

「高雄好過日」粉專指旗津面積不大，觀光客密集處可能只有0.2平方公里左右。聯外道路靠度輪及過港隧道，未來計畫推捷運及空中纜車，但每到假日遊客如織，交通出塞壅塞問題。

好過日認為，私家車就是旗是交通問題元兇，就算蓋一條新隧道，每小時輸送的人次加倍，再蓋一條輕軌，灌進來的人再加倍，旗津應已動彈不得了。因此不只要改善聯外交通，而應思考如何抑制人流，避免觀光負載過重。

好過日建議，多買幾艘混合動力渡輪運輸，假日全面禁止機車，只載乘客，並將船班分散到鼓渡、棧貳庫，甚至新光碼頭發船，提升海運量到兩倍，比再建過港隧道或輕軌，更能紓解旗津交通問題。此外過港隧道可推「入島費」、「高乘載」、「公車優先」等不同措施，壓制外來車輛進入，假日再開設島內行駛的循環公車，渡船頭一帶則畫徒步區，修能有效改旗津交通問題。

高雄旗津首辦風箏節引入大批人潮，風箏在天上飛，地面馬路車潮人流塞爆。圖／高市觀光局提供
高雄旗津首辦風箏節引入大批人潮，風箏在天上飛，地面馬路車潮人流塞爆。圖／高市觀光局提供

風箏節 高雄市

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