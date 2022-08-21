聽新聞
test
0:00 / 0:00
1小時車程變4小時！旗津風箏節今湧入逾3萬多人 離場民眾塞到崩潰
一連兩天的「2022旗津風箏節」昨下午在高雄旗津海水浴場開幕，這是高雄首度舉辦大型風箏展演活動，這兩天吸引逾6萬人次造訪，也造成過港隧道大塞車，交通局啟動4階段交管。民眾在網路上哀號，原本一小時的車程花了4小時才到家。
疫情趨緩，加上本周是開學前最後一個周末，交通局表示，旗津本周末人潮是108年春節的數量，根據觀光局統計，昨天就有超過3萬人次造訪。有居民說，大家有想過旗津在地人的感受嗎？要回家還必須塞在車陣中，「我開到過港，交警建議我兩個小時後再回來，不然出過港也是繼續塞。」
這兩天過港隧道壅塞，由於汽車往返旗津僅過港隧道一條，交通單位已啟動車流管制，高雄市警方則動員79名警力，在主要路口疏導交通，警方也請民眾耐心等候，聽從員警指揮。
交通局今天啟動四階段交管，包括廟前路行人徒步區、第二階段貝殼館（復興三巷）以北、第三階段風車公園（旗港路）以北和第四階段過港隧道周邊車流管制，在必要時候禁止外車進入，僅開放旗津居民通行。交通局指出，今天活動在晚上六點半結束，離場車輛多，交通警察已使用人力方式讓綠燈最長化，預計可比昨天更快完成疏導。
不只過港隧道雍塞，連要搭渡輪的人潮、車潮也蔓延數公里，不少民眾選擇騎機車搭渡輪，但排隊人潮也讓大家苦喊，「還要等多久。」旗津居民張小姐說，雖然交通很塞，但看到所有店家、攤販幾乎都忙得不可開交，生意恢復往日榮景，真的蠻感動的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言