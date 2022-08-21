偏鄉茄萣國中小與日本熊本學生 線上交流彼此的夢想
高雄市茄萣國中小與日本熊本縣市學生，今天展開一場線上跨國學生交流，學生們就主題「彼此的夢想」，熱情交流後疫情時代彼此在生活上的變化，並分享高雄、熊本締結友好城市五周年雙方的特色文化。兩地40位青少年大使，在線上展現跨國友好情誼。
高雄市2013年9月與熊本縣、熊本市簽訂「三方國際交流備忘錄」，2017年1月締結友好城市，高雄與熊本青少年的教育交流已經邁入第8屆。雙方在疫期仍維持為友誼互動，2021年起由實體互訪改為視訊交流，在線上連結彼此的友誼。
今年交流活動的共同主題是「彼此的夢想」，先由雙方學生進行資料蒐集，在今日進行討論對話。熊本學生拿出來自茄萣學生越洋寄來手作木質雷雕小卡，上面刻著守護平安的媽祖神像，掀起了一波討論話題；茄萣的學生，也捧著日本寄來的熊本熊杯與手寫祝福小卡仔細閱讀，約定未來的相聚。
學生們夾雜中文、英語與日語踴躍發言，互相推薦高雄與熊本的觀光景點與文化特色。薛同學介紹茄萣鄰近漁港，特色辦桌料理上的烏魚子讓大家眼睛一亮。談起台灣與熊本的交通方式，郭同學連結起熊本與高雄的捷運和輕軌，日本的森下同學也邀請茄萣的同學們到熊本共同搭乘輕軌參訪城市。
學生們談到高雄與熊本的居住環境與古蹟建設，岡田同學介紹已經整修完成重新開放的熊本城，可以戴著口罩登上天守閣，一覽熊本市區的風光。說到台灣與日本學生的休閒生活，鏡頭兩邊的學生興高采烈的交換適合戶外教學的景點，林同學表示鄰近學校的興達港就是一個很棒的地點，不但有浪漫歐洲風情的情人碼頭，還有觀光魚市場，新鮮料理的海鮮讓人食指大動。
高雄市教育局主任秘書吳文靜線上參與，見證青少年大使情誼成功的跨國連線。她表示，透過數位資訊形式突破國界的藩籬，以充實的雙語力進行跨國交流，每一次的互動都將會是學習生涯珍貴的回憶。
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