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高雄加速活化老舊眷村 推動「文化公益都更」複合機能

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄左營建業新村中的特色旅宿「軍旅舍」記者徐如宜／攝影
高雄左營建業新村中的特色旅宿「軍旅舍」記者徐如宜／攝影

2022高雄眷村設計生活節於8月熱鬧展開，高雄市陳其邁今天到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。他表示，未來將朝向更多元方式的策略加速活化老舊眷村，推動「文化公益都更」，兼顧保存眷村紋理，並帶入公幼、公托、長照、社區活動中心、停車、綠地及商業等複合機能。

地方反映左營眷村保存面積過大、活化太慢。陳其邁表示，高雄市擁有全台灣最多的眷村，過去都是利用公務預算方式，結合以住代護來保存眷村文化景觀，未來希望透過更多元配套方式，讓眷村從文化景觀的保存邁向眷村的再生。

陳其邁表示，市府一方面進行文化景觀最大程度的保留，二方面融入更多的生活，希望達到文化公益的目的。他宣誓未來四年會落實眷村文化再生。「文化公益都更」會結合軍宅、社宅、一般住宅，並加入更多生活機能，如公托、公幼、日照、社區活動中心等。

高雄是全台保存眷村面積最廣大的城市，其中左營海軍眷村以保存59公頃、近千戶眷舍，堪稱全台第一，高雄老眷村已成為創造城市新價值的場域。以住代護打造複合式居住型眷村，進駐戶包含原眷戶、軍人、教師、畫家、工藝家、美食家及專業技師等。這次配合2022眷村生活設計節活動，進駐戶各顯神通，於住家街道擺設文創市集，展現眷村獨特設計魅力與巧思。

2014年推出全國首創「以住代護」政策的副市長史哲表示，左營眷村再生活化策略將以人為本、以環境為師，融合新村舊眷景觀，並補充現代化公共設施，打造宜居新眷村社區。

文化局長王文翠表示，未來與軍方合作模式將引入民間資源推動眷村重生，在城市發展同時，兼顧眷村文化保存核心價值，所以左營海軍眷村紋理、重要眷村元素及老樹都將予以保存，近期將同步啟動都市計畫及文化景觀通盤檢討等相關法定程序。

2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影
2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影
高雄左營建業新村中的特色旅宿「軍旅舍」記者徐如宜／攝影
高雄左營建業新村中的特色旅宿「軍旅舍」記者徐如宜／攝影
2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影
2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影
2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影
2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影
2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影
2022高雄眷村設計生活節於八月熱鬧展開，高雄市長陳其邁到左營建業新村眷村小市集，拜訪村內特色民宿與店家。記者劉學聖／攝影

眷村 陳其邁 高雄市

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