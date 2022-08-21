無人機費用惹議 陳其邁：蔡炳坤說高雄燈會值得學習

柯文哲近日批高雄燈會放無人機花8億。高市府表示無人機為總預算4.7億中的一項，柯文哲說法是「胡扯」；市長陳其邁說，北市副市長蔡炳坤到高雄燈會取經，曾公開說值得學習。

柯文哲週末以民眾黨主席身分到高雄，陪民眾黨高雄市議員參選人掃街拜票，昨天出席活動，批評高市府舉辦台灣燈會「放無人機要花8億」。

對此，陳其邁今天活動接受媒體聯訪表示，今年2月蔡炳坤率團來高雄，經過非常多會議、市府也提供很多意見，蔡炳坤也公開說明高雄燈會吸引了超過1000萬人次來到高雄，值得肯定與學習。

陳其邁說，市府立場是，希望明年台北市燈會能辦得比高雄更好，這才是城市交流或是舉辦活動最重要的目的，高雄燈會的做法，相信對北市府團隊舉辦台灣燈會，會是非常好的參考經驗。

最近高雄連續舉辦活動，文博會上週落幕，本週末旗津風箏節再吸引大批遊客。陳其邁說，盼藉活動結合高雄城市建設、文創等，創造更多商機、就業機會，活絡經濟，所以結合台灣IP、年輕人的想像力，加上活潑的活動規劃，旗津人潮就比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前假日增加了230%，可見是非常成功的城市行銷跟觀光推動。

現場媒體詢問對於中央COVID-19疫苗採購保密條款看法，陳其邁說，所有採購都必須符合國際規範、政府採購法令規定辦理，「從過去到現在，一直沒有改變過」。

對於數位中介服務法，陳其邁則說，自己從學生時代到現在，支持捍衛言論自由的立場從來沒有改變過，法案從徵詢意見到法案草擬，要經行政院會、立法院等非常多程序，過程中一定要跟民眾、各方團體溝通協調，是立法必走的程序。

針對無人機費用，負責燈會總策畫的高雄市副市長史哲接受媒體聯訪表示，市府燈會預算是新台幣4.7億元，北市府明年則編列5.9億，都經議會通過，對於柯文哲提到的8億，「這樣的錯誤訊息與胡扯，應該先道歉，才能講下一題」。

史哲指出，「台灣燈會在高雄」時間比傳統台灣燈會長，且場域包含愛河灣與衛武營，當時在疫情下確實有助振興觀光與休閒旅遊，也令人驚豔。

史哲說，無人機是燈會眾多項目之一，Intel團隊2019年在屏東燈會首次在台演出，300台的演出就非常驚豔，這次1500台在高雄演出，價格大約與屏東燈會差不多，相當優勢，但因時空環境都不一樣，所以不會互相比較，而且明年台北燈會也會有Intel無人機，所以價格部分「柯文哲應該回去問自己的團隊」。