開學在即BA.5疫情上升 金門縣府：孩子疫苗施打不能等

金門縣府今天公布金門地區新增93例確診，縣府提醒，8月底、9月初開學之際，將迎來一波BA.5上升疫情，衛生局表示，疫苗接種後2週才能產生足夠的抗體保護力，提醒家長孩子疫苗施打不能等，請儘早在開學前完成接種，平安迎接開學。

金門縣流行疫情指揮中心今日表示，新增93例確診者，機構收治中35例，其中無症狀或輕症30例、中症3例、重症2例。另金門醫院負壓及專責病床總計40床，已使用7床，尚有空床33床。

截至昨(20)日，COVID-19確診者累計11972例，約占本縣常住人口18.02%(含軍人、觀光客等來外來確診個案)，如依中央發布的病例數統計表來看，則約占本縣設籍人口8.4%；確診者居家照護人數592人；確診者解除隔離11329例。

地區指揮中心表示，為提升保護力，中央已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第2次追加劑，尤其65歲以上長者感染後導致重症風險高，應儘速依序完成接種，以提升免疫保護力，降低感染後中重症的風險。此外，醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員，也可評估自身染疫風險及意願接種。