燈會無人機花費幾何？北高互摃 史哲要柯文哲自問團隊

今年2月台灣燈會在高雄，無人機展演是亮點。台北市長柯文哲昨質疑「負債累累卻花8億在無人機」，今天改口指市府編4.7億，國營事業、私人企業是其中黑洞。高雄市副市長史哲今受訪時表示，請柯對錯誤的訊息與胡扯先道歉；明年的「台灣燈會在台北」編列了5.9億，也會有無人機展演，價格柯問自己團隊便知。

史哲表示，高雄市政府於今年的「台灣燈會在高雄」編列預算4.7億，經過議會通過；台北市府明年的「台灣燈會在台北」編列了5.9億，也是經過議會通過，所以台北燈會基本上會比高雄多了1.2億。柯市長這兩天在高雄進行輔選行程所提到的「8億」，不知依據為何？至今也解釋不出來。「請柯市長針對錯誤的訊息與胡扯，應該先道歉，再舉手講下一題。」

史哲表示，台灣燈會在高雄的特色是首次從2月1日至28日，時間比傳統台灣燈會長兩倍，同時整個場域包括 愛河灣和衛武營，加起來超過100公頃，這麼長時間的活動對疫情下的高雄觀光有振興之效。而無人機是4.7億元眾多項目之一，Intel無人機的演出不是第一次，第一次是在2019年在屏東燈會，當時是300台無人機就非常令人驚豔。

史哲說，無人機的技術先進，變化也很神速，這次高雄演出是1500台，高市府談了非常優勢的價格，大概與屏東燈會時的花費差不多；但因時空環境不同，所以就不多做比較。明年台北燈會也會有Intel演出，無人機的價格柯市長可以問自己的團隊。

柯文哲質疑高雄燈會有些經費是在國營、私人企業，是漏洞。史哲表示，柯市長既然承認4.7億沒有錯，那就表示講8億是錯的，錯過一次就要先道歉；通常錯的人，講的下一題也是錯的。