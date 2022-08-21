金門馬拉松賽事受歡迎 清大研究有四分之三民眾支持辦理

金門馬拉松是金門地區的招牌運動賽事，每年都會吸引超多跑者來參與，長期研究運動賽事效益的國立清華大學運動事業及政策中心團隊近日到金門，針對金門馬的成效進行研究， 初步結果顯示4分之3的民眾支持賽事的辦理，3分之2的民眾關心賽事，近9成的民眾也同意這個賽事有助於增加金門的媒體能見度及城市宣傳工作。

清華運動事業及政策中心主任黃煜日前蒞金特別是調查在地民眾對於馬拉松賽事的看法及態度，同時，也拜會金門縣府教育處長黃雅芬，就賽事辦理進行意見交流。

黃煜表示，本次選擇金門馬拉松，是因為自2008年舉辦以來，該賽事吸引上萬名跑友參與，堪稱是金門最具指標型的運動觀光賽事，吸引許多外地跑友，佔所有跑友的40%，為金門帶進一筆觀光財。商業效益注重的是外地民眾對賽事的肯定程度，而賽事永續經營的關鍵則是在地居民的支持程度，因此，該中心的研究團隊特地到金門進行問卷發放與回收。

為了解當地居民的意見，執行團隊在停留期間分別前往三大聚落發放問卷，包括金城、山外及沙美等在地商家，同時也透過行政及教育體系，了解軍公教及學生等不同族群的看法，總共回收420份問卷。

初步結果顯示4分之3的民眾支持這個賽事的辦理，3分之2的民眾會關心這項賽事。同時，約88%的民眾認為這是最具影響力的在地賽事；研究結果也發現有45% 的民眾曾經參與這個賽事，因為每年的健康休閒組吸引數千位的在地民眾參與。

同時，全程馬拉松的路線也經過大金門的四個鄉鎮，金門鄉親可以親身體驗賽事的熱度，這也解釋了賽事的高認同程度。

黃煜也指出，金門馬拉松的人氣指數直逼國內四大馬拉松之一的田中馬拉松，發現在地鄉親的支持度事賽事永續經營的重要關鍵，田中地區的鄉親約有3分之1投入在志工服務行列，這也解釋了田中馬為何是 ｢最有人情味的馬拉松｣。

黃雅芬也認同清大研究團隊以科學化方法分析在地居民對於金門馬拉松的看法及態度，另一方面，也提到近年來ESG議題的盛行，金門馬拉松的辦理也結合環境永續的作為。此外，黃煜教授也建議針對經濟或社會影響等議題可以定期進行成效評估以作為未來籌辦的依據。