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澎湖環保志工競逐代表權 拚全國比賽佳績拿獎金

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖全縣16隊環保志工，今天在綜合體育館進行初賽，爭取參加全國決賽代表權，縣長賴峰偉允諾代表隊奪得全國前三名者，將頒發獎金，各隊莫不全力以赴爭取佳績。

環保志工群英會今天由賴峰偉與議長劉陳昭玲2人為環保志工趣味競賽敲鑼後登場，全縣有社區、學校及水巡守隊環保志工等16隊、280位環保志工參加。

賴峰偉表示，今年是澎湖「環保年」，縣府全面加強稽查取締亂丟廢棄物，持續進行淨灘、淨海工作，建置智慧循環回收機，輔導餐飲業者，減少提供一次性用餐具，結合觀光產業推動綠色旅遊，希望從日常生活模式共同維護環境。

賴峰偉指出，環保志工群英會以趣味競賽進行宣導環境教育知識，比賽前三名隊伍，將代表澎湖參加全國決賽，所需經費由環保局負擔，期許發揮團隊精神，爭取佳績；如果榮獲全國前三名，縣府將頒發獎金鼓勵，議會全力支持。

澎湖縣政府環保局表示，環保志工群英會競賽，包含有「環保啦啦隊」、「環境保衛戰」、「環保金頭腦」及「資源分類王」4項，並結合澎湖「環保年」與環保署「淨零綠生活」政策，讓環保志工對今年推動環境保護工作有更深認識。

澎湖縣 賴峰偉

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