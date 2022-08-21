影／馬英九出席體育活動被稱「馬縣長」 幽默化解尷尬

有40年歷史的「秋季體育活動聯合競賽」今年首度移師金門舉行，今日舉行開幕典禮，前總統馬英九還特別跨海來參與，受到現場民眾的熱烈歡迎，馬英九在致詞時也表示，這活動已有40年歷史，首次移師到金門舉辦，是把金門推銷出去的大好機會。

開幕儀式在今天上午舉行，包括馬英九、金門縣長楊鎮浯、中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲、縣市體育會聯合總會前會長蔡家福、台灣體育會理事長汪輝與7位縣市體育會理事長，縣府教育處長黃雅芬、金門體育會理事長唐麗輝等人都到場參與。

活動一開始有段小插曲，司儀在貴賓介紹時，不小心口誤將馬總統稱呼為「馬縣長」，但馬英九相當幽默，他在致詞時就說，聽到「馬縣長」，其實自己很高興，因為他的履歷，當過總統、市長、部長就是沒當過縣長，隨後他也轉頭，笑笑的跟楊鎮浯說，「不要緊張，我不會來跟你競爭」，此話一出，立刻引起現場民眾的哄堂大笑，巧妙化解尷尬。

馬英九表示，他非常重視體育，自105年卸任後，他跑步游泳單車運動累計總里程14000多公里，而在他台北市長任內推動12座運動中心，總統任內推動15萬人口地區廣設國民運動中心，也鼓勵大家游泳，2004年也曾到金門來參加3000公尺料羅灣泳渡。在努力之下，任內國民規律運動人數越來越多，從20%提升到33.4%；馬英九也預告，在他任內實際推動開工的金門大橋，即將完工，他甚感欣慰，一定會來參加完工典禮。

楊鎮浯因為喉嚨動刀，無法致詞，改由司儀代為宣讀致詞稿，他說，這次的活動很有意義，特別是在後疫情時期，大家組隊來金門，澎湖甚至組隊包機直航，透過這樣的運動會可以讓更多全國的好朋友來金門，活絡金門的氛圍，也能讓更多好朋友認識金門，楊鎮浯強調，各種全民運動，都是我們推動的重點，透過秋季運動會，可以讓各種運動項目在金門扎根。