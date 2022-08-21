燈會無人機花費掀戰火 史哲槓柯文哲：胡扯的人先道歉

今年2月高雄市政府辦台灣燈會，無人機展演是亮點，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨質疑「負債累累卻花8億在無人機」，今天再轟「高雄市政府敢公開無人機的帳嗎？國營事業、私人企業是其中黑洞」。高雄市副市長史哲還擊「胡扯的人先道歉再舉手發言，這是連小學生都懂的事」，雙方火花四射。

高雄市今年2月在愛河灣、衛武營雙主場辦台灣燈會，在城市行銷、帶動觀光產業發揮不錯成效，燈會究竟花多少經費，屢屢成為在野黨質疑、攻防焦點。

柯文哲連2天在高雄跑透透為市議員參選人等子弟兵助選，他頻頻發動攻擊，把砲口對準高雄市政府。柯昨天提到，政府必須堅持財政紀律，「這種負債累累，放個無人機花8億元，國家錢這樣花」等說法，引發市府不滿。

市府昨回應，高雄市政府辦台灣燈會地方編的預算是4.7億元，不知柯文哲指8億元依據為何，「農曆7月還沒過完，不代表可鬼話連篇。」

柯文哲今天繼續質疑燈會花費，他說，他實際執政過，知道很多眉角，帳面上市府預算是4.7億，但交通部觀光局也有給預算，國營事業、私人企業更是大黑洞，主辦單位會拉這些對象擺攤等，施政必須公開透明，「請問高雄市政府敢公開無人機的帳嗎？這些就是黑洞」。

柯自信地說，台北市政府最大優點、柯文哲處事一大好處就是公開透明，市府絕對敢公開帳目。隨即話鋒一轉把炮口對準民進黨台北市長參選人陳時中，指他當衛福部長期間採購疫苗卻不敢公開價格等合約內容。

柯文哲說，簽約前保密可以理解，因為涉及攻防及商業保密，簽約後除非涉及國家機密或其他重大理由，否則就必須公開接受檢驗，公開透明是一種政治文化

「民進黨就是雙標！」柯文哲氣呼呼地說，陳時中前一天才說要台北市政府對大巨蛋案公開透明，被問起疫苗採購案就變國家機密，「政府為何要做得那麼神祕，是有什麼見不得人的事嗎？」讓人覺得好笑又火大。