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「美麗島站」成選舉攻防 高捷局：高雄的驕傲

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運美麗島站是紅、橘線交會轉乘車站，以過去的歷史命名，站內「光之穹頂」公共藝術是美麗島站地標。報系資料照
高雄捷運美麗島站是紅、橘線交會轉乘車站，以過去的歷史命名，站內「光之穹頂」公共藝術是美麗島站地標。報系資料照

台灣民眾黨主席柯文哲昨至高雄為民眾黨參選人站台，不少言論引發熱議，柯文哲今天上午也在高雄掃街拜票。柯文哲昨天稱，美麗島站該去歷史和政治化更名為「大港埔」。高市捷運局今表示，捷運車站命名經一定程序，美麗島站皆具交通、商業、景觀功能，更延續高雄的榮耀與記憶，是高雄的驕傲。

選舉將至，連捷運站名都成各陣營角力。柯文哲昨天一席「美麗島站應去歷史、政治化」，讓綠營人士跳腳。民進黨籍高雄市議員參選人黃偵琳批，柯文哲不了解美麗島三個字對台灣民主運動重要性，「柯市長平常養尊處優慣了，講出這種話讓人感受到柯文哲從未真正珍惜過台灣的自由與民主。」

今天捷運局也跳出來捍衛高雄捷運站名，捷運局指出，高市府對於大眾捷運系統車站命名，均經一定程序，且依據地方的辨識性、地標顯著性、歷史意義等原則下，在廣徵民意後，始將站名送命名審議小組。後由網路票選方式選出各車站得票數最高站名，並經專案小組審議後對外公布。

捷運局也說，美麗島站名是配合當時高雄重要建設如巨蛋、中央公園、美麗島大道、世運舉辦及高鐵通車等，並參考各界意見於民國94年完成命名，而捷運紅線自97年營運通車以來，美麗島站名隨著站內知名公共藝術「光之穹頂」，曾多次入選世界最美麗車站之一的殊榮，美麗島站（Formosa Boulevard Station）已為國內外著名之車站，同時也兼具交通、商業、景觀功能，不僅延續高雄的榮耀與記憶，亦成為高雄引以為傲的城市地標與驕傲。

市府指出，車站名稱應以民眾容易識別、淺顯好記、歷史意義為最重點。隨著捷運紅橘線後續四線齊發，捷運串聯各主要發展的科學、產業園區，未來輕軌與捷運帶動沿線工商經貿，引領周邊開發交流活絡，增加土地使用強度，並將改變城市容貌，滿足市民日常生活的交通需求。市府將隨著重大建設以及各界對於建設、營運中捷運站名的建議，納入後續黃線、林園線及岡山路竹延伸線等捷運站名命名參考。

捷運 柯文哲 台灣民眾黨

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