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高雄違建未拆還完工出售 議員質疑行政疏失

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
三民區某透天去年施工時，被判定為違建應拆除，但工務局多次派工未拆，經一年違建不但未拆已完工出售中。記者林巧璉／翻攝
三民區某透天去年施工時，被判定為違建應拆除，但工務局多次派工未拆，經一年違建不但未拆已完工出售中。記者林巧璉／翻攝

高雄市議員林于凱接獲陳情，三民區某透天去年施工時，被判定為違建應拆除，但工務局多次派工未拆，經一年違建不但未拆還已完工出售中，市府明顯行政疏失。市府表示，如果確實是待拆除的違建，將在一個月內強制拆除。

林于凱指出，三民區泰安街一棟透天厝去年8月施工被判為違建，工務局從去年9月、10月至今年1月、6月都派工要拆除，但因屋主不在都無法處理。林于凱質疑，市府放讓違建完工，買到違建的民眾權益將受損。

違章處理大隊長蔡政哲表示，將盡速確認此案，如違建屬實會在一個月內強制拆除。林于凱追問，如果民眾購買到此違建，後續損失該如何處理？蔡政哲說，如有買賣，買受人必須概括承受，「不會因為有交易就不拆除」。林于凱說，「這完全不合理，買方為何要那麼倒霉，買方可告政府瀆職。」

林于凱進一步指出，違建除結構安全問題，也易發生鄰房損害爭議，但往往不易求償。因鄰損求償需進行鑑定報告，受損戶要自己出錢鑑定，且要對方屋主同意才能進屋評估，到了法庭也未必會被採認。桃園、台中施工建物如與鄰房有共同壁、地基等，需事先辦理「鄰房現況鑑定」，高雄應比照辦理。費用比事後損壞鑑定便宜，後續也不容易產生爭議。

行國處消費者保護室主任殷茂乾指出，在保障消費者權益部分，一定會提醒消費者掌握事證，如果買方在不知情狀況買到違建，基本上被拆除的損失應該由賣方來負責。

林于凱說，在台南、宜蘭都有屋主因違建，遭到強制執行、事後還被判刑。但三民區透天厝，不但在施工期間造成鄰損，還被工務局發現有違建問題，但從去年8月至今未拆、未停工，「此案到底有什麼壓力和狀況，造成一年來多次派工無法拆除？此案不比自強一路工地塌陷狀況小，後續將衍伸各種問題。」

林于凱也要求政風處應主動了解此案，政風處長林合勝表示，將深入了解此案，為何一直發公文，但後來都沒有執行拆除。

三民區某透天去年施工時，被判定為違建應拆除，但工務局多次派工未拆，施工也造成鄰房牆壁多處損壞。記者林巧璉／翻攝
三民區某透天去年施工時，被判定為違建應拆除，但工務局多次派工未拆，施工也造成鄰房牆壁多處損壞。記者林巧璉／翻攝
三民區某透天去年施工時，被判定為違建應拆除，但工務局多次派工未拆，經一年違建不但未拆已完工出售中。記者林巧璉／翻攝
三民區某透天去年施工時，被判定為違建應拆除，但工務局多次派工未拆，經一年違建不但未拆已完工出售中。記者林巧璉／翻攝

違建

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