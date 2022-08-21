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暑假衝大鵬灣 屏東夏日狂歡祭湧破百萬人次

中央社／ 屏東縣21日電

開學在即，屏東縣政府大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，昨天單日高達23萬人次入園，開幕累計迄今已湧入100萬人次。

「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」7月30日在大鵬灣國際休閒特區登場，將持續到9月4日，規劃了大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等多樣性遊具，還有劇團、演唱會、市集等活動內容，通通免費入場加上豐富的活動內容，吸引民眾前往參加。

屏東縣政府發布新聞稿指出，昨天晚上的演唱會邀請到知名歌手伍佰&China Blue及高爾宣，許多歌迷直奔而來，跟著熟悉的旋律哼唱，飆唱現場彷彿把大鵬灣變成了小巨蛋，為夏日狂歡祭掀起最高潮，單日入園高達23萬人次，自7月30日開幕以來累計入園破100萬人次。

傳播暨國際事務處表示，屏東夏日狂歡祭活動不間斷，今天還有HPS舞蹈劇場演出，由一群熱愛舞蹈藝術的青年帶來嶄新舞蹈表演，活動詳情可至屏東縣政府官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉絲頁查詢。

大鵬灣國際休閒特區在2019年曾舉辦過台灣燈會，後因廠商中止契約而停滯3年，現由大鵬灣國家風景區管理處接管，7月中旬已重新開放，當年矚目主燈「巨鮪來富」和「海之女神」、「珊瑚之心」風華再現；園區內大鵬灣單車站、西塔台、海上教堂業者也已同步進駐。

屏東縣政府 大鵬灣 演唱會

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