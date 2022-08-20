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屏東縣政亮點特展開箱 看見發展腳步

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣政府為完整呈現屏東的過去、現在與未來，在勝利星村設置「縣政亮點特展-Future Pingtung 未來號」，將政策成果融合平面、數位及互動展手法，帶領民眾看見城市進步。

特展以屏東願景館的衛星展館為概念延伸，利用屏東市勝利星村的「勝利137空間」融入車站構想，讓參觀者想像化身成旅人前來「勝利站」搭乘未來號，今天由縣長潘孟安、民進黨屏東縣長參選人周春米等人化身為列車長，一起開箱啟用。

縣長潘孟安接受媒體聯訪表示，屏東立縣至今已70年，運用科技及免費車票與民眾互動，透過展覽，能回顧及感受屏東近年文化、產業、教育、農業及交通的蛻變，並一同想像屏東未來。

屏東縣政府研考處表示，參觀者在「啟程售票區」領取入境車票，可在7大主題中投入代幣，選擇想認識的屏東樣貌，並換取專屬紀念票券作為隨身屏東旅遊指南。「旅客服務中心」展現縣府在嬰幼兒、青年到老年的社福、教育、醫療、文化、交通、農業等各項成果，搭配聲音互動，感受屏東人文之聲。

另外，「好屏販賣部」有屏東職人、小農、社區的用心商品，往搭乘未來號前，選購最具屏東特色的伴手禮。展覽最後，「未來站長室」運用3D環景技術，帶領參觀者走訪屏東文化場館，身歷其境感受建設成果。

屏東縣政府 潘孟安 勝利星村

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