樂器銀行跨海金門教學生弦樂 一圓離島孩子的音樂夢

教育部樂器銀行與實踐大學音樂系合作，帶領主修弦樂器的學生在今年暑假到古寧國小舉辦「弦樂夏令營」，今天舉辦成果發表音樂會，透過串串音符、透過多元音樂課程與大小提琴學習，開啟了學子的智慧寶庫，也一圓離島孩子的音樂夢。

看見離島孩子的需要， 教育部樂器銀行結合實踐大學音樂系12名學生下鄉音樂教學， 參加者為古寧國小34位3-6年級學生，他們從8月16至20日，利用每天的8點至下午16點，以大手攜小手進行音樂探索與弦樂學習；夏令營內容有音樂賞析、肢體律動、音樂故事、樂理教學音樂會表演等。

古寧國小今天舉辦弦樂成果發表音樂會，除大合奏、師生小組表演、音樂系學生表演外，還有音樂律動和營隊回憶影片等，節目豐富精彩，這是古寧國小學生第一次穿著正式服裝，在正式演藝廳演出，格外新奇緊張。

據了解，古寧國小長期深耕大小提琴音樂課程，弦樂團於民國106年二月成立，全校3-6年級學生每週表演課實施，以家喻戶曉的樂曲走進生活，提升音樂素養與展演臺風，由翁醇溶、陳怡潔老師擔任教學。五年多來，每學期「小提大奏」快閃走訪金門各地舉辦成果發表，穿梭全縣各公共場域及關懷長者巡迴表演，無論是教學參觀日、畢業典禮、校慶音樂會、校際交流、縣內大小活動演出，受到家長及鄉親們一致的肯定。