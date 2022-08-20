秋季體育聯合競賽首度跨海金門舉辦 10項目3千人參賽

開辦40年來，中華民國111年秋季體育活動聯合競賽今年首度移師到離島金門舉行，比賽共分為慢壘、羽球、網球、籃球等10個項目，幾乎台灣21縣市都有派員來參賽，人數多達3000人，堪稱是金門歷年來規模最大的比賽盛事。

金門縣府教育處表示，中華民國秋季體育活動聯合競賽自民國71年發起，原本是春秋兩季的競賽，民國91年後調整為秋季比賽，原本由台灣各縣市政府與各縣市體育會聯合申請主辦，今年在金門體育會理事長唐麗輝的極力爭取下，首度跨海到金門舉辦。

金門縣長楊鎮浯於今天下午15點許在縣長室接見中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲、縣市體育會聯合總會前會長蔡家福、台灣體育會理事長汪輝與7位縣市體育會理事長，包括前教育處長李再杭、縣府教育處長黃雅芬、唐麗輝、金門體育會秘書長辛雷達等人都在場陪同。

楊鎮浯表示，感謝教育部體育署暨各縣體育會的支持下，讓金門獲得此次舉辦111年秋季體育運動聯合競賽的主辦權，他說，在後疫情時期，這樣的運動會可以讓更多全國的好朋友來金門，活絡金門的氛圍、帶動金門的景氣，也能讓更多好朋友來金門認識金門，楊鎮浯強調，各種全民運動，都是我們推動的重點，期盼透過秋季運動會，可以讓各種項目在金門扎根。

鄭錦洲說，這是第一次移師到外島來舉辦，感謝楊縣長的支持，未來考慮把全國目前最夯的健走帶過來辦，吸引更多的人來金門。