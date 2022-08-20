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秋季體育聯合競賽首度跨海金門舉辦 10項目3千人參賽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
開辦40年來，全國秋季體育活動聯合競賽今年首度移師到離島金門舉行，與會貴賓拜會金門縣長楊鎮浯並合影。記者蔡家蓁／攝影
開辦40年來，全國秋季體育活動聯合競賽今年首度移師到離島金門舉行，與會貴賓拜會金門縣長楊鎮浯並合影。記者蔡家蓁／攝影

開辦40年來，中華民國111年秋季體育活動聯合競賽今年首度移師到離島金門舉行，比賽共分為慢壘、羽球、網球、籃球等10個項目，幾乎台灣21縣市都有派員來參賽，人數多達3000人，堪稱是金門歷年來規模最大的比賽盛事。

金門縣府教育處表示，中華民國秋季體育活動聯合競賽自民國71年發起，原本是春秋兩季的競賽，民國91年後調整為秋季比賽，原本由台灣各縣市政府與各縣市體育會聯合申請主辦，今年在金門體育會理事長唐麗輝的極力爭取下，首度跨海到金門舉辦。

金門縣長楊鎮浯於今天下午15點許在縣長室接見中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲、縣市體育會聯合總會前會長蔡家福、台灣體育會理事長汪輝與7位縣市體育會理事長，包括前教育處長李再杭、縣府教育處長黃雅芬、唐麗輝、金門體育會秘書長辛雷達等人都在場陪同。

楊鎮浯表示，感謝教育部體育署暨各縣體育會的支持下，讓金門獲得此次舉辦111年秋季體育運動聯合競賽的主辦權，他說，在後疫情時期，這樣的運動會可以讓更多全國的好朋友來金門，活絡金門的氛圍、帶動金門的景氣，也能讓更多好朋友來金門認識金門，楊鎮浯強調，各種全民運動，都是我們推動的重點，期盼透過秋季運動會，可以讓各種項目在金門扎根。

鄭錦洲說，這是第一次移師到外島來舉辦，感謝楊縣長的支持，未來考慮把全國目前最夯的健走帶過來辦，吸引更多的人來金門。

據了解，今年的觀摩項目，包括有元極舞、土風舞、太極拳、國標舞、柔力球、生存遊戲等；競技項目則有網球、木球、籃球、羽球、槌球、慢速壘球，幾乎各縣市都有組隊來參加。

金門縣長楊鎮浯於今天下午在縣長室接見中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲等人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯於今天下午在縣長室接見中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲等人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯接見中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲、台灣體育會理事長汪輝等人，並致贈金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯接見中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲、台灣體育會理事長汪輝等人，並致贈金門高粱酒。記者蔡家蓁／攝影
金門體育會理事長唐麗輝感謝楊縣長的支持，讓全國秋季體育活動聯合競賽可以順利舉行。記者蔡家蓁／攝影
金門體育會理事長唐麗輝感謝楊縣長的支持，讓全國秋季體育活動聯合競賽可以順利舉行。記者蔡家蓁／攝影
全國秋季體育活動聯合競賽今年首度移師到金門舉行，與會貴賓今天下午拜會金門縣長楊鎮浯。記者蔡家蓁／攝影
全國秋季體育活動聯合競賽今年首度移師到金門舉行，與會貴賓今天下午拜會金門縣長楊鎮浯。記者蔡家蓁／攝影

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