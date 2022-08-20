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陳其邁走訪那瑪夏送利多 原鄉長輩55歲即可領敬老金

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／ 高雄即時報導
那瑪夏布農族射兒祭今天登場，高市長陳其邁宣布部落長輩年滿55歲就能領重陽敬老金。圖／高市府提供
那瑪夏布農族射兒祭今天登場，高市長陳其邁宣布部落長輩年滿55歲就能領重陽敬老金。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁今天走訪那瑪夏區，參加布農族射耳祭、視察拉阿魯哇族及卡那上那富族祭儀場，也主持那次蘭吊橋通車儀式，晚間還返回小港參加多元融合族群嘉年華會，一整天與部落族人「搏感情」，出席射耳祭時他更宣布，擴大照顧原住民長輩，今年起年滿55歲以上的原住民長者都能領到重陽敬老禮金1000元及敬老卡。

國民黨市長參選人柯志恩昨天到桃源區參訪布農部落，獲族人賜名「Abus」，與部落人民相見歡。今天高雄市長陳其邁則安排半天行程走訪那瑪夏區，參加祭儀，也與族人穿上布農族族服，也與族人一起分享分食水鹿、山羌、糯米飯等山中珍饈，以親民作風互別苗頭。

那瑪夏今天舉辦布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動，陳其邁出席參加，受到族人熱情歡迎，他提到射耳祭是布農族重要祭儀，打獵回來就要跟最親愛的家人、族人共同分享，他相信擁有多元族群的高雄，有精彩的多元文化，這是高雄最美麗的一部分。

陳其邁此行也為部落帶來利多，指高市府為照顧原鄉部落長輩，過去65歲才能領重陽禮金，今年起部落長輩年55歲即可領取；另敬老卡在9月1日發放，搭捷運、輕軌皆享半價優惠，搭公車、渡輪全部免費。

市府團隊一行隨後視察拉阿魯哇族祭儀場，也見證卡那卡那富族祭儀場完工啟用，陳其邁並主持「那次蘭吊橋」通車典禮，他到龍鬚菜田背起菜簍，親摘龍鬚菜，再開車小貨車將龍鬚菜送至吊橋邊，體驗原民採收運送農產的過程。

高市原民會說明，那瑪夏「那次蘭吊橋」原本橋寬不足，農民載運農作回部落，只能走河床便道，汛期以及大雨一淹就無法通行，農民為運貨出那瑪夏常需冒著風險涉水，市府為此斥資490萬拓寬，更新吊索、橋面板等，現開放1.5噸以下車輛行駛。

高市長陳其邁主持「那次蘭吊橋」通車典禮，族人張掛紅布條感謝。圖／高市府提供
高市長陳其邁主持「那次蘭吊橋」通車典禮，族人張掛紅布條感謝。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今天走訪那瑪夏區，與族人搏感情。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今天走訪那瑪夏區，與族人搏感情。圖／高市府提供
高市長陳其邁主持「那次蘭吊橋」通車典禮，到龍鬚菜田背起菜簍，親摘龍鬚菜，再開車小貨車將龍鬚菜送至吊橋邊，體驗原民採收運送農產的過程。圖／高 市府提供
高市長陳其邁主持「那次蘭吊橋」通車典禮，到龍鬚菜田背起菜簍，親摘龍鬚菜，再開車小貨車將龍鬚菜送至吊橋邊，體驗原民採收運送農產的過程。圖／高 市府提供

陳其邁 原住民 重陽敬老金

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