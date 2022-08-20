823在即金門福慧寺辦法會超渡陣亡將士 旋轉壽司上供桌

再過幾天就是一年一度的823戰役紀念日，為緬懷歷年戰役為守衛這塊土地陣亡捐軀將士及先民，金門陽翟福慧寺從昨日起一連3天辦理報恩法會，連金防部也來共襄盛舉，軍方也出了米、軍用罐頭等來祭祀，並協助佈置撤場等事宜，展現不一樣的軍民一家親情誼。

「111年金門福慧寺報恩法會」昨日起一連3天辦理，由釋見日法師主持，縣府參議陳金增率縣府居處首長代表前往依序向藥師佛、地藏菩薩及陣公亡將士及居民牌位上香、獻燈、行三問訊禮並獻爐敬致意，祈求菩薩護佑地區風調雨順，感念先烈英勇犧牲。

軍方則由金防部參謀長黃忠實與政戰副主任胡志偉等人代表到場捻香，向陣亡將士與因戰役過世的民眾致意。

釋見日表示，因為金門過往是戰地，他們一念悲心，選在823前夕主動舉辦法會，法會中，最大牌位就是三軍戰士，希望讓參與的信眾都可以跟陣亡將士結一份緣，讓三寶護佑地方平安。

廟方也說，法會中軍方也準備一堆米、油、罐頭來祭祀，等拜完後，再拿回去使用；軍方並協助撤場，在人力物力都盡一份心力。

值得一提的是，今年首次將「旋轉壽司」的概念搬上供桌，鐵軌式的旋轉餐台相當吸睛，釋見日說，廟方人員發揮創意，佈置旋轉火車，由佛陀加持帶著供品在火車軌道上轉，讓亡靈看著也開心，他說，佛經上有講眾生咽喉有火，無法吃東西，經過誦經佛力的加持，英靈才能吃，希望他們身心先飽滿，跟著佛陀前往西方。