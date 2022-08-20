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阿福食物銀行澎湖3據點揭牌 愛心嘉惠弱勢族群

中央社／ 澎湖縣20日電

「阿福食物銀行」在澎湖本島開設3站今天揭牌，除適時提供弱勢民眾物資支持外，更顧及其營養及健康，澎湖縣長賴峰偉期許擴大規模，盼未來1市5鄉都設有據點，嘉惠更多弱勢民眾。

「阿福食物銀行」位於澎湖縣的湖西站、馬公站與鎖港站等3處據點，今天由賴峰偉、澎湖縣議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、湖西鄉長吳政杰、馬公市代會主席許國政、高雄市慈善團體聯合總會理事長張來川等人先後揭牌，適時提供民生物資給弱勢民眾。

賴峰偉表示，「阿福食物銀行」推動食物不浪費及社區弱勢就近照顧行為，符合「禮運大同篇」中的「貨惡其棄於地也，不必藏於己。力惡其不出於身也，不必為己」志工精神，濟弱扶傾，關懷弱勢。

劉陳昭玲指出，政府的資源有限，民間的力量無窮，感謝高雄市慈善團體聯合總會拋磚引玉，幫助澎湖弱勢家庭，期許各界響應，讓更多弱勢族群受到妥善照顧。

澎湖縣政府發布新聞稿指出，澎湖實物銀行自民國102年1月開辦迄今，邁入第9年，以往收受到各界善心團體、公司行號及個人的物資捐助，幾乎是以白米、泡麵、罐頭等乾貨為主，少有生鮮的資源。

澎湖縣政府今年與高雄市慈善團體聯合總會「阿福食物銀行」合作，初期選在湖西林投、馬公朝陽及鎖港等3處設立「阿福迷你食物銀行」，內部除在置物架有民生乾貨等外，還有冷藏、冷凍設備提供弱勢民眾物資支持外，也可顧及其營養及健康。

「阿福食物銀行」是由高雄市慈善團體聯合總會、家樂福基金會合作，以續食、醜蔬果為主的食物扶助，提供弱勢家戶食材等協助。

澎湖縣 馬公 食物銀行

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