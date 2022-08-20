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澎湖「七美」紀念帽爆紅 星空音樂會限量兌換

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖七美鄉公所將在27、28日辦理七美璀璨星空音樂晚會，推出2款紀念帽，其中印有7個「美」字代表「七美」的款式，在網上曝光後爆紅，由於限量各100頂，許多網友相約前往索取。

澎湖七美鄉長呂啟俊今天表示，今年澎湖國際海上花火節，離島場次因疫情取消，公所順勢推出七美璀璨星空音樂晚會，8月底分別在月鯉灣遊憩區與雙心石滬2處廣場登場，可在夜空下欣賞繁星點點，還有在地「月琴樂團」與「魁儡戲」演出。

呂啟俊告訴中央社記者，活動委由「地圖製造」設計師設計2款簡單明瞭，且具有七美特色的「霸氣外露的七美」和「年年有魚的雙心滬」紀念帽，萬萬沒想到，昨天首在「七美報報」臉書曝光後爆紅，網友們相約當天一定要前往索取七美帽，七美鄉公所無心插柳的七美紀念帽，更讓澎湖七美鄉一夕知名。

呂啟俊表示，七美璀璨星空音樂晚會將在27、28日登場，帽子只有限量版各100頂，短短一天已至少超過500人索取兌換券，活動當天才能兌換。呂啟俊說，希望七美在地鄉親先不要兌換，先給外地前往的遊客或民眾，公所會在活動後加印製作補送給鄉親。

澎湖

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