台南永康大廟大灣廣護宮大醮史 學者陳宏田著書今出爐

台南虎頭埤風景區管理所主任陳宏田是資深文史研究學者，今天發表永康大廟「大灣廣護宮醮事史暨丙戌科、庚子科建醮紀錄」。

他表示，祖先來大灣300多年，大灣廣護宮謝安王公爺祖也是在地守護神，12年一科醮典也一直是地方盛事，是大灣人共同歷史記憶，多年來利用零散時間訪查、記錄，呈現大廟醮事歷程，期能傳承後輩明瞭在地歷史、關懷鄉土，延續家鄉信仰文化，為自己家鄉「台南學」略盡棉簿。

大灣廣護宮是永康大灣地區大灣、東灣、南灣、西灣、北灣、崑山及北興等里境主大廟。陳宏田醮典期間記錄相關醮典活動，文章集結成冊，編著成書，大灣廣護宮出版；今天發表廣護宮董事長市議員楊中成、台南市解說員發展協會理事長黃源謀、議員陳秋萍及議員參選人黃肇輝、朱正軒、廟方眾執事等見證。

楊中成表示，大灣廣護宮有300多年歷史是境主大廟，所知醮典也有100多年歷史，到最近庚子科已有10次之多，間隔大致12年一科，每逢醮典除是大灣地區最大盛事，盛況也是鄰近諸多庄頭矚目焦點，可惜以前未能將相關活動資料與相片好好整理下來；此次剛好境內陳厝子弟宏田以所學、發揮在地人關心在地事精神，將歷史資料與本科紀錄編著成書，為廣護宮留下珍貴歴史資料，同時也可為日後醮科留下重要參考資料，傳承歷史、造福後人。