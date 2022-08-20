皆豪董座千金接掌生命紀念館 為冰冷納骨堂入愛的溫度

國內鋼構業界傳奇人物皆豪集團董事長曾國展，因緣際會接手屏東縣獅子鄉鯉龍山人文紀念館，他的女兒曾詩茵3年前接掌執行長，拋開原經營者破產、倒閉和所有權更迭的陰影，打造基督教專區外，還提供低收入戶、染疫往生者免費塔位、醫護人員塔位折扣無限期專案，今天中元普度法會祭品發送周邊清貧家庭；她說，用行動打造有愛的溫度的生命紀念館。

曾詩茵是基督教友，3年前接任執行長時，發現屏東地區的公私立納骨塔多以佛、道教為主，又發現高屏地區也沒有合法的基督教友專屬塔位，為讓往生教友家屬可就近追念家人，特別成立基督教專區，塔位外還貼心設置團契聽、追思禮拜堂、還有蒙福步道，透過時尚的環境、塔位和空間設計，讓家屬可以拉近距離傳承愛，就近得到安慰，追思親人。

去年6月，鯉龍山人文紀念館鄰近的枋山鄉楓港、善餘2村，爆發引發關注的全台首例DELTA病毒群聚案，縣府團隊全力投入防疫，也達成防堵病毒擴散任務，曾詩茵帶著感謝卡片、蛋糕及營養便當，分送縣府衛生局及恆春基督教醫院，並宣布因疫情影響不幸往生者提供200個免費塔位，醫護人員塔位折扣無限期的疫情公益專案。

18年前啟用的鯉龍山人文紀念館，一度面臨原經營者破產、倒閉和所有權更迭的經營危機，接下重整任務的曾詩茵說，她以「圓夢、原諒、圓滿」的心翻轉這塊土地，導入明亮又具時尚感的設計，加上科技的互動區，讓納骨塔具人文藝術美感外，提供大學生命教育相關科系學生實習、低收戶、染疫往生者免費塔位、慰勞第一線防疫員等公益回饋，讓紀念館注入愛的熱度。